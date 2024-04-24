Сотні тисяч людей в окопах понад два роки, а ми виємо про тих, хто за кордоном сплять у теплих ліжках - Тетяна Даниленко
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Журналістка Тетяна Даниленко – про реакцію частини українців на обмеження консульських послуг за кордоном
Медіашум довкола порушення прав військовозобовʼязаних, які мешкають за кордоном, реально шокує.
У нас в країні сотні тисяч людей в окопах понад два роки.
Без свободи вибору, пересування, слова.
Без можливості бачити рідних.
Без права просто видихнути і побути в безпечному місці.
Вони зробили свій вибір і тягнуть цю лямку, коли сили вже давно закінчилися.
Контужені, поранені, з ПТСРом.
Вже поранені залишаються на позиціях, усвідомлюючи, що замінити ніким.
І замість того, щоб ставити інтереси ЦИХ людей понад усе, ми виємо про ураження прав тих, хто спить у власному теплому ліжку, добре їсть і загалом нех**ово себе чухає.
Що за б**дство?
Джерело: пост Тетяни Даниленко у Facebook
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