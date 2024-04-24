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Сотні тисяч людей в окопах понад два роки, а ми виємо про тих, хто за кордоном сплять у теплих ліжках - Тетяна Даниленко

Автор
Тетяна Даниленко Тетяна Даниленко
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Автор
Український військовий Новина оновлена 24 квітня 2024, 18:04
Український військовий. Фото Генштаб ЗСУ

Журналістка Тетяна Даниленко – про реакцію частини українців на обмеження консульських послуг за кордоном

Медіашум довкола порушення прав військовозобовʼязаних, які мешкають за кордоном, реально шокує.

У нас в країні сотні тисяч людей в окопах понад два роки.

Без свободи вибору, пересування, слова.

Без можливості бачити рідних.

Без права просто видихнути і побути в безпечному місці.

Вони зробили свій вибір і тягнуть цю лямку, коли сили вже давно закінчилися.

Контужені, поранені, з ПТСРом.

Вже поранені залишаються на позиціях, усвідомлюючи, що замінити ніким.

І замість того, щоб ставити інтереси ЦИХ людей понад усе, ми виємо про ураження прав тих, хто спить у власному теплому ліжку, добре їсть і загалом нех**ово себе чухає.

Що за б**дство?

Джерело: пост Тетяни Даниленко у Facebook

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Теги:
#Мобілізація #Часткова мобілізація #Загальна мобілізація #Тетяна Даниленко #Мобілізація в Києві