Журналистка Татьяна Даниленко — о реакции части украинцев на ограничение консульских услуг за рубежом

Медиашум вокруг нарушения прав проживающих за рубежом военнообязанных реально шокирует.

У нас в стране сотни тысяч человек в окопах более двух лет.

Без свободы выбора, передвижения, слова.

Без возможности видеть родных.

Без права просто выдохнуть и побыть в безопасном месте.

Они сделали свой выбор и тянут эту лямку, когда силы уже давно кончились.

Контуженные, раненые, с ПТСР.

Уже раненые остаются на позициях, осознавая, что заменить никем.

И вместо того, чтобы ставить интересы этих людей превыше всего, мы воем о поражении прав тех, кто спит в собственной теплой кровати, хорошо ест и вообще нех**во себя чухает.

Что за б**дство?

Источник: пост Татьяны Даниленко в Facebook