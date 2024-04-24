Сотни тысяч людей в окопах более двух лет, а мы воем о тех, кто за границей спят в теплых кроватях - Татьяна Даниленко
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Журналистка Татьяна Даниленко — о реакции части украинцев на ограничение консульских услуг за рубежом
Медиашум вокруг нарушения прав проживающих за рубежом военнообязанных реально шокирует.
У нас в стране сотни тысяч человек в окопах более двух лет.
Без свободы выбора, передвижения, слова.
Без возможности видеть родных.
Без права просто выдохнуть и побыть в безопасном месте.
Они сделали свой выбор и тянут эту лямку, когда силы уже давно кончились.
Контуженные, раненые, с ПТСР.
Уже раненые остаются на позициях, осознавая, что заменить никем.
И вместо того, чтобы ставить интересы этих людей превыше всего, мы воем о поражении прав тех, кто спит в собственной теплой кровати, хорошо ест и вообще нех**во себя чухает.
Что за б**дство?
Источник: пост Татьяны Даниленко в Facebook
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