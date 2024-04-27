Російський журналіст, телеведучий та публіцист Олександр Неврозов упевнений, що ніхто і ніколи не визнає захоплені українські території частиною Росії

Путін забезпечив Росію бідою та смертю на кілька поколінь уперед.

Жодних "нових регіонів РФ" ніколи не визнає ні світ, ні Україна. Декларації Росії щодо награбованих територій ніким не будуть прийняті до уваги.

Крим, Донецьк, Маріуполь, Бахмут — завжди будуть кривавою раною, що горить.

Ніякого іншого статусу, крім "окупованих" у них ніколи не буде. Війна за них буде, як мінімум, вічною.

Навіть якщо НАТО повноцінно не вступить у війну, настане хвилина, коли роздерта смутою і розпадом РФ вже не зможе тримати завалені трупами "лінії суровікіна".

А на Донбасі вже обґрунтуються і приживуться люди, які сьогодні мали дурість повірити путінській балаканині.

Доля їх, без сумніву, буде жахливою.