Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко прокоментував події на Харківщині та наростаючу паніку

Щодо "наступу" на Харків … Про "наступ" на Харків російська пропаганда поширює ІПСО з початку 2024 року і особливо інтенсивно з кінця лютого – початку березня.

З цього ж періоду, розумні люди, а не розмовляючі голови, що істерять, роз’яснювали послідовно і з розстановкою, чому у російських окупаційних військ зараз немає ресурсу для проведення загальновійськової операції з метою оточення та захоплення Харкова, але вони продовжуватимуть тактику ударів по місту й особливо – прикордонній зоні, а також робитимуть диверсійно-терористичні вилазки ротних груп у прикордонну зону.

За минулі місяці тільки я дав не просто кілька, а, мабуть, більше сотні інтерв’ю на тему "харківського наступу" не просто роз’яснюючи, а буквально розжовуючи, що відбуватиметься, з чого почнеться і як на це реагувати. І після того, як, здавалося б, на кожному інформаційному майданчику, який тільки можна було охопити, як тільки сталося те, про що попереджали, причому не більше, не менше, виникала істерія.

Особливо в цьому плані продовжують радувати журналісти, причому ті ж, яким я, як пінгвінам, у дзьоб вкладав послідовність подій та обмеженість можливостей РОВ, але які мені зараз телефонують (не пишуть у WhatsApp, а саме телефонують) і запитують: "Олександре, почався наступ на Харків, так???"

Серйозно?

Нині все відбувається саме так, як і передбачалося. Не більше не менше.

Хочете почути мої коментарі щодо цього – читайте пости місячної давності. Забиваєте у пошуку словосполучення "наступ на Харків" і вперед. Але якщо ви істеричка і представник російських ІПСО, тоді вам нічого не допоможе.

Раніше "Телеграф" писав, що росіяни мають у своєму розпорядженні ресурси для активізації дій у прикордонних районах Харківської області. Проте ворог не здатний захопити Харків.