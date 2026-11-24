Акція до 24 листопада охоплює багато продуктів

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У супермаркетах "АТБ" знизили ціну на популярні шоколадні цукерки, тож покупці можуть придбати солодощі зі значною економією. Знижка поширюється на кілограм товару й дозволяє заощадити понад 170 гривень.

Скільки тепер коштують цукерки "Світоч Зоряне Сяйво" та до якої дати діятиме акційна пропозиція, з’ясував "Телеграф". Водночас навіть невелика порція солодощів обійдеться дешевше, ніж до зниження ціни.

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На сайті "АТБ" зазначено, що кілограм цукерок "Світоч Зоряне Сяйво" зараз коштує 318,50 грн замість 490,55 грн. Знижка становить 35%, а різниця між звичайною та акційною цінами сягає 172,05 грн на кожному кілограмі.

"АТБ" позначив знижку на "Зоряне Сяйво" у картці товару

Якщо купити 200 г цих цукерок, за акційною ціною доведеться заплатити 63,70 грн. До зниження вартості така сама кількість солодощів обійшлася б у 98,11 грн, тобто економія становитиме 34,41 грн.

Варто враховувати, що ціна вказана за кілограм, тому підсумкова сума залежатиме від ваги покупки. Акційна пропозиція діє до 24 листопада, тож охочі придбати цукерки дешевше можуть скористатися знижкою до цієї дати.

Раніше "Телеграф" розповідав про знижки в супермаркетах "АТБ" на чай і печиво зі смаками полуниці, лимона та маракуї, які можна було придбати за 28,50 грн.