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Алі, 19-річний син глави Чечні Рамзана Кадирова, офіційно змінив прізвище на Мусаєв ще в січні 2025 року в Грозному. У липні того ж року влада Сербії видала йому паспорт.

Про зміну прізвища повідомило "Агентство. Новости", яке вивчило дані з витоку із РАЦСу. У записі про народження Алі його батьками вказані Рамзан Кадиров і Медні Кадирова.

Запис про народження Алі вказує на його спорідненість із главою Чечні

Як оформили зміну прізвища

Свідоцтво видало Центральне відділення РАЦСу Грозного. У записі про зміну імені вказані попередні й нові дані: Кадиров Алі Рамзанович і Мусаєв Алі Рамзанович. Ім’я та по батькові залишилися незмінними.

Після зміни прізвища Алі отримав новий внутрішній паспорт

Наступного дня Алі отримав новий внутрішній паспорт. За даними порталу державних послуг, документ оформлено на прізвище Мусаєв, а попередній паспорт на прізвище Кадиров визнано недійсним.

Громадянство Сербії та закордонні поїздки

Рішення про прийняття Алі Мусаєва до громадянства уряд Сербії ухвалив 10 липня 2025 року. У документі зазначено, що він народився 14 грудня 2006 року в чеченському селі Центарой, яке зараз називається Ахмат-Юрт. Рішення підписав голова уряду Сербії Джуро Мацут.

Рішення про громадянство Алі підписав голова уряду Сербії

За даними Фонду боротьби з корупцією (ФБК), під прізвищем Мусаєв Алі понад 100 разів літав за кордон приватними літаками, переважно до Дубая. Вивчивши ці перельоти, розслідувачі виявили раніше невідомий бізнес-джет родини Кадирових – Bombardier Global 6000, який придбали у європейського власника в серпні 2025 року.

Прізвище Мусаєв у закордонних поїздках використовували й інші діти глави Чечні: його доньки Айшат, Каріна, Табарік і Хеді, а також сини Адам, Ахмат і Абдулах.

Як повідомляв "Телеграф", російські джерела стверджували, що стан глави Чечні погіршився і йому стало важче пересуватися без допомоги. Це також помітно на відео.