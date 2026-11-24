Син Кадирова раптово відмовився від прізвища батька
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Усе заради закордонних поїздок
Алі, 19-річний син глави Чечні Рамзана Кадирова, офіційно змінив прізвище на Мусаєв ще в січні 2025 року в Грозному. У липні того ж року влада Сербії видала йому паспорт.
Про зміну прізвища повідомило "Агентство. Новости", яке вивчило дані з витоку із РАЦСу. У записі про народження Алі його батьками вказані Рамзан Кадиров і Медні Кадирова.
Як оформили зміну прізвища
Свідоцтво видало Центральне відділення РАЦСу Грозного. У записі про зміну імені вказані попередні й нові дані: Кадиров Алі Рамзанович і Мусаєв Алі Рамзанович. Ім’я та по батькові залишилися незмінними.
Наступного дня Алі отримав новий внутрішній паспорт. За даними порталу державних послуг, документ оформлено на прізвище Мусаєв, а попередній паспорт на прізвище Кадиров визнано недійсним.
Громадянство Сербії та закордонні поїздки
Рішення про прийняття Алі Мусаєва до громадянства уряд Сербії ухвалив 10 липня 2025 року. У документі зазначено, що він народився 14 грудня 2006 року в чеченському селі Центарой, яке зараз називається Ахмат-Юрт. Рішення підписав голова уряду Сербії Джуро Мацут.
За даними Фонду боротьби з корупцією (ФБК), під прізвищем Мусаєв Алі понад 100 разів літав за кордон приватними літаками, переважно до Дубая. Вивчивши ці перельоти, розслідувачі виявили раніше невідомий бізнес-джет родини Кадирових – Bombardier Global 6000, який придбали у європейського власника в серпні 2025 року.
Прізвище Мусаєв у закордонних поїздках використовували й інші діти глави Чечні: його доньки Айшат, Каріна, Табарік і Хеді, а також сини Адам, Ахмат і Абдулах.
Як повідомляв "Телеграф", російські джерела стверджували, що стан глави Чечні погіршився і йому стало важче пересуватися без допомоги. Це також помітно на відео.