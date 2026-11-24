Іноді товар вигідніше купити за кілька днів до початку великого розпродажу

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

В Україні стартували розпродажі до Чорної п’ятниці, проте не всі покупці вірять у обіцяні знижки. У мережі розгорілося обговорення після публікації магазину про початок акції. Один із користувачів показав, скільки заплатив за той же товар незадовго до розпродажу, і порівняння виявилося несподіваним.

На початок Чорної п’ятниці занурювальний блендер Tefal подорожчав порівняно з ціною до акції, розповів покупець. До розпродажу він заплатив за нього 2099 гривень.

Користувач @yur1008 опублікував картку блендера Tefal HB67E830 та дані свого замовлення на ту саму модель.

Знижка у відсотках не завжди показує реальну вигоду купівлі

"Якась у вас неправильна чорна п’ятниця. Стало дорожче, ніж було", — написав @yur1008.

Інший користувач запропонував вказувати поряд із кожним товаром його мінімальну ціну за попередні 30 днів. Така позначка допомогла б порівнювати ціни: знижка у відсотках показує різницю із закресленою ціною, а реальну вигоду – скільки той же товар коштував до акції.

Покупці пропонують зазначати мінімальну ціну товару за останні 30 днів

Історія з блендером показує: гучний напис "Чорна п’ятниця" ще не означає, що товар справді подешевшав. Іноді вигідніше купити його за кілька днів до початку великого розпродажу.

Як повідомляв "Телеграф", деякі українські магазини запускають акції ще до п’ятниці. Під час перевірки 18% продавців використовували таймери та повідомлення про залишки товару, щоб підштовхнути покупців до покупки – за даними перевірки. Ці відомості дають загальний контекст для історії з блендером Tefal, але не підтверджують ціни цієї моделі в конкретному магазині.