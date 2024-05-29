Блогер та редактор сайту Focus.ua, творець та інструктор ГО "Українська Оборона" прокоментував інформацію про передачу Швецією Україні літаків радіолокаційної розвідки

Тепер немає жодних сумнівів: пазл склався. Інформація про підготовку українських льотчиків у Франції до повітряних боїв, методичне та успішне знищення українцями російських радарів та систем ППО, а тепер інформація про передачу літака дальньої радіолокаційної розвідки.

Йде методична робота до того, що F-16 саме чиститимуть небо від російського радянського гону, а не просто виступатимуть як платформи для ударів по наземних цілях. Як тільки-но написав мій колега: "е**ть, шведи базанули", і з ним складно не погодитися. Головне тепер інше, щоб українці не намагалися ці машини берегти.

Збивається все, невразливої техніки не існує, як нещодавно мудро говорив український гуру інженерно-танкових справ Саламаха: "все, що створено людиною, людиною ж і може бути знищено". F-16, звичайно ж, можна збити, і втрати, безперечно, будуть. Головне, щоб це не було стопором ні для найвищого керівництва держави, ні для Генштабу, ні для Повітряних сил.

Джерело: Telegram-канал Ігаля Левіна.