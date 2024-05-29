Блогер и редактор сайта Focus.ua, создатель и инструктор ГО "Украинская Оборона" прокомментировал информацию о передаче Швецией Украине самолетов радиолокационной разведки

Теперь нет никаких сомнений: пазл сложился. Информация о подготовке украинских летчиков во Франции к воздушным боям, методичное и успешное уничтожение украинцами российских радаров и систем ПВО, а теперь информация о передаче самолета дальней радиолокационной разведки.

Идет методичная работа к тому, что F-16 будут именно чистить небо от российского советского го*на, а не просто выступать как платформы для ударов по наземным целям. Как только что написал мой коллега: "е**ть, шведы базанули", и с ним сложно не согласиться. Главное теперь другое — чтобы украинцы не пытались эти машины беречь.

Сбивается все, неуязвимой техники не существует, как недавно мудро говорил украинский гуру инженерно-танковых дел Саламаха: "все, что создано человеком, человеком же и может быть уничтожено". F-16, конечно же, можно сбить, и потери, несомненно, будут. Главное, чтобы это не было стопором ни для высшего руководства государства, ни для Генштаба, ни для Воздушных сил.

Источник: Telegram-канал Игаля Левина.