Спустити пару та зняти стрес після покупок: у "Сільпо" з'явилася шалена функція

Мінігра стала частиною "Потойбіччя" – ігрового світу з шістьма командами за смаковими вподобаннями

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У застосунку "Сільпо" з’явилася розвага "Крик-на-Чек", яка дозволяє покупцям виплеснути емоції. Українці вже випробовують її з дітьми, жартують про винагороди й діляться враженнями від незвичного оновлення.

У Threads Мая запитала, хто вже кричав на чек у "Сільпо" та що за це отримав. Автор допису жартома припускає, що винагородою могла б бути безкоштовна скумбрія.

Акаунт @opapamayaup жартома запитує про скумбрію як винагороду за крик

Кричать із дітьми й хочуть повторити

"У "Сільпо" з’явилась функція "покричати на чек". Хоч десь нормальні оновлення", – написав акаунт @anilatera, додавши зображення кнопки з новою можливістю.

Акаунт @anilatera назвав можливість кричати на чек вдалим оновленням

У відповідях під дописом @opapamayaup користувач @kotel_lisy розповідає про сімейне випробування гри. За словами автора коментаря, найбільше розчарувала неможливість одразу повернутися до цієї розваги.

"Тільки пар спустити, ми з дитиною просто покричали. Через день син підійшов і каже: "Давай ще раз покричимо на чек", і я така: "Давай". І що? А нічого, тільки один раз дають можливість покричати. Ми з дитиною засмутилися трохи", – поділився акаунт @kotel_lisy.

Користувачі розповідають, як випробовують гру разом із дітьми

Акаунт @kuranda_.al теж залучає до гри дітей: кличе їх кричати на чек. А @pani_ka.isteri_ka переказує реакцію чоловіка, який пожартував, що ледь не отримав інфаркт, коли вона вирішила пограти.

Жарти про стоматологію та скарга на застосунок

Поряд із захопленням незвичною функцією є й повідомлення про технічні труднощі. Акаунт @brutalna_pryntsesa пише, що застосунок постійно закривається саме на цьому етапі, й запитує, як працює новинка.

Користувач @daughter_of_phoenixx натомість пропонує інше місце для такої розваги: називає її функцією, необхідною в усіх стоматологіях.

Серед реакцій на новинку є жарти про стоматологію та скарга на роботу застосунку

Як працює "Крик-на-Чек" і навіщо його додали

Після покупки чек оживає у грі, і на нього можна буквально покричати, щоб зняти напругу. Для входу до "Потойбіччя" потрібні застосунок "Сільпо" та реєстрація в сервісі "Власний рахунок".

Спочатку учасник створює персонажа – Тарілку з обличчям, зовнішність якої можна налаштувати, зокрема додати пірсинг або леопардові брови. Далі обирає один із культів: томатистів, багетоністів, піцаносців, карамелітів, лососянців чи бурбоністів. Активність команди збільшує її їдола, а разом із ним покращуються пропозиції для учасників.

Знайомство з ігровим світом починається зі створення власної Тарілки з обличчям Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

"Нам цікаво будувати з гостем стосунки не тільки через продаж товарів, а багатогранніше: через досвід і емоції. Ми вміємо дарувати їх в офлайні й хочемо перенести це в онлайн", – пояснила Ольга Румянцева, керівниця напряму персоналізації і CVM та лідерка проєкту "Потойбіччя".

У просторі також є щоденні, персональні й командні квести, мініігри "Кавун, ножиці, листок" та "В яблучко", а також короткі дуелі між учасниками – бондуелі. Поки "Потойбіччя" працює в базовій MVP-версії: команда планує оновлювати його щокілька місяців, додаючи механіки, персонажів і розваги.

Як повідомляв "Телеграф", у супермаркетах "Сільпо" з’явилися паперові серветки з кумедним дизайном. Вони увійшли в колекцію "Потойбіччя".