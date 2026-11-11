Уникав людей і захоплювався Брейвіком: нові дані про краківського стрільця

Після нападу поліція затримала дев’ятьох чоловіків віком від 15 до 38 років через дописи з вихвалянням злочину та погрозами

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Міхала Оксінського, який 7 листопада влаштував стрілянину в центрі Кракова, директор школи описує як майже ідеального учня, нібито він не тільки старанно вчився, а й був волонтером. Натомість його знайомі змальовують іншу картину.

Як повідомляє польський "Факт", за записами в справі учня, Оксінський не прогулював школу, брав участь у шкільних змаганнях, був волонтером у здаванні крові та навіть реєструвався в банку донорів кісткового мозку. Директор середньої школи Марцін Сітаж наголошує — за чотири роки навчання Оксінський отримував майже виключно похвали, та за роки за межами школи ситуація могла змінитись.

Знайомі Міхала Оксінського згадують його успіхи в навчанні та відстороненість від людей

Натомість колишні друзі Міхала Оксінського заперечують думку директора — вони кажуть, що хлопець не цікавився громадською діяльністю, ба більше — навіть уникав людей. "Його запрошували на дні народження та брали участь у різноманітних заходах, але в мене склалося враження, що він цього не хотів. Він не хотів бути частиною нашої групи", – розповіла Наталія, яка вчилась із Міхалом.

Захоплення Брейвіком і символіка на робочому місці

Оксінський захоплювався Андерсом Брейвіком. Міністр юстиції Польщі Вальдемар Журек підтвердив, що на комп’ютері нападника виявили відвідування сайтів, присвячених цьому правому екстремісту, який скоїв масове вбивство на острові Утоя.

"Є дуже сильний слід цього правого екстремізму. Я вже можу підтвердити певну інформацію, тому що служби мають доступ до комп’ютера нападника. Справді видно відвідування сайтів, які стосувалися Андерса Брейвіка", – сказав міністр юстиції Польщі Вальдемар Журек в інтерв’ю Radio Kraków.

Тепер Андерс Берінг Брейвік, який організував подвійний теракт у Норвегії 22 липня 2011 року, офіційно носить ім'я Фьотольф Хансен

Слідчі також звернули увагу на прапор із гримучою змією на жовтому тлі. За словами Журека, такі прапори були поширені серед ультраправих угруповань під час нападу на Капітолій у США.

Хвалили нападника та писали про намір повторити злочин

Речниця Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі Кароліна Галецька повідомила про нові затримання через дописи після трагедії. Затримані походять із Західнопоморського, Свентокшиського, Підляського, Люблінського, Сілезького та Малопольського воєводств. Всі затримані – чоловіки віком від 15 до 38 років.

"Деякі хвалили виконавця суботнього нападу, інші писали, що самі мають намір зробити те саме. У цих дописах також з’являлися, наприклад, згадки про Андерса Брейвіка або просто вихваляння людей, які в минулому здійснювали терористичні напади", – розповіла Галецька.

Як стався напад у центрі Кракова

Стрілянина почалася невдовзі після обіду поблизу Головної ринкової площі Кракова. За останніми даними, загинули шестеро людей, ще 16 дістали поранення.

Після нападу президент Польщі Кароль Навроцький оголосив національну жалобу на 8 і 9 листопада.

Постріли в центрі Кракова пошкодили магазин і міський трамвай

Міхал був громадянином Польщі. Він мав військове екіпірування, шолом і бронежилет. Поліція повідомляла, що нападник діяв один: спільників правоохоронці не встановили. Його затримали двоє патрульних. 24-річний нападник помер в лікарні.

Під час нападу люди шукали укриття в закладах поблизу

Як повідомляв "Телеграф", однокласниця описувала стрільця, який відкрив вогонь у центрі Кракова, як замкнутого, який малював малюнки із зображеннями повішених. Він також ніби то згадував про бажання стати терористом.