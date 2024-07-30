Публицист поделился своим мнением о том, кому выгодно ослабление санкций против Венесуэлы и что о ситуации в стране следует знать украинцам

Что касается Венесуэлы.

О событиях внутри страны пока ничего подробно сказать не могу. Потому что довольно давно прекратил даже поверхностно интересоваться ситуацией там и о шансах оппозиции рассуждать пока не берусь. Только за треком с санкциями следил.

В контексте санкций скажу следующее:

1. Венесуэла получила некоторые послабления от США за трек с выборами (ослабление санкций в обмен на проведение демократических выборов). На самом деле, ослабление нужно было Байдену, чтобы удержать цены на нефть и горючее накануне выборов еще до Конгресса и с прицелом на президентские.

2. Если сейчас у оппозиции получится победить, у демократов будет отличный подарок перед выборами: повод серьезно ослабить санкции и немного уронить цены на нефть и горючее.

3. Если Мадуро утопит протесты слишком жестко — у демократической администрации уже будет достаточно сложный выбор между необходимостью ужесточения санкций (потому что Мадуро не выполнил своего обещания) и рисками роста цен на топливо. Поэтому придется либо тянуть с введением ограничений до 6 ноября, либо получать политические риски накануне выборов.

Короче, у украинцев есть все причины болеть за оппозицию в Венесуэле.

Источник: страница в Telegram