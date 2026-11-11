Сонячні панелі для будинку в кредит: скільки доведеться платити щомісяця

Держава компенсує до 30% тіла позики за комплект із сонячної електростанції, генератора та акумулятора

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Власники приватних будинків в Україні можуть отримати на енергообладнання до 480 тисяч гривень пільгового кредиту. Якщо взяти максимальну суму на рік під 0%, щомісяця доведеться повертати 40 тисяч гривень. Довший строк зменшує платіж, але додає відсотки.

Такі умови оприлюднив сайт державної програми "Енергокредит для домівок". Фінансування доступне власникам приватних будинків, таунхаусів або частин будинку й покриває також допоміжне обладнання та роботи, необхідні для запуску системи.

Скільки коштує станція для приватного будинку

Сонячна електростанція під ключ потужністю 5 кВт коштує орієнтовно 180–230 тисяч гривень, пише 24 Канал. Такі системи обирають для невеликих будинків площею до 100 квадратних метрів. Комплект на 10 кВт для оселі площею 100–200 квадратних метрів обійдеться у 380–520 тисяч гривень.

Для станції на 10 кВт потрібно близько 50–55 квадратних метрів вільної площі даху.

Для великих будинків із високим споживанням електроенергії станція на 15 кВт коштує від 420 до понад 550 тисяч гривень. Ціну визначають потужність, акумулятори та комплектація. Гібридні системи забезпечують оселю електроенергією також під час відключень.

Яким буде платіж на один, два та три роки

За річного безвідсоткового кредиту суму боргу достатньо поділити на 12. Наприклад, повне фінансування станції вартістю 180–230 тисяч гривень означатиме приблизно 15–19,2 тисячі гривень щомісяця. Це розрахунок рівними частинами без урахування державної компенсації та додаткових платежів банку. За безвідсоткового річного кредиту на максимальну суму платіж становитиме 40 000 грн щомісяця.

На два роки програма передбачає ставку 5% річних. Для максимальної позики (480 000 грн) за класичною схемою – коли тіло кредиту повертають рівними частинами, а відсотки нараховують на залишок – щомісячне погашення основного боргу становитиме 20 тисяч гривень. За спрощеним розрахунком із місячною ставкою 5% / 12 перший платіж дорівнюватиме приблизно 22 тисячам гривень, останній – 20 083 гривням.

На три роки ставка становить 7% річних. За тією самою схемою для максимальної суми перший платіж буде приблизно 16 133 гривні, останній – 13 411 гривень. Це ілюстративні розрахунки до компенсації та без додаткових банківських платежів: конкретний графік та суми визначає кредитний договір. Загальний строк позики може сягати 10 років, але після трьох років діє ставка банку.

Кредит покриває також допоміжне обладнання та роботи, потрібні для запуску системи Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Як компенсація зменшує борг

Розмір державної підтримки залежить від придбаного комплекту: за генератор компенсують 20% тіла кредиту, за генератор з акумулятором – 25%. Найвища компенсація передбачена для комплекту із сонячною електростанцією, генератором та акумулятором. Для позики на максимальну суму вона становить 144 тисячі гривень.

Державну компенсацію виплачують одноразово. Програма передбачає один кредит на одну адресу, а житло має використовуватися для проживання. Банк оцінює платоспроможність і кредитну історію заявника.

Скільки просить банк за іншою програмою

Окремий варіант – програма Ощадбанку "Моя нова енергія" з грантом ЄБРР. Банк пропонує від 100 тисяч до 1 мільйона гривень на 12–60 місяців без застави. Ставка "з підтвердженням" становить 21,1% річних, "без підтвердження" – 56%, а разова комісія перед отриманням коштів – 1,5% суми кредиту.

У прикладі банківського калькулятора для 100 тисяч гривень на 12 місяців за класичною схемою зазначено щомісячний платіж 10 024 гривні та окрему комісію 1 500 гривень. Загальна вартість кредиту – 112 893 гривні, реальна річна процентна ставка – 26,83%. Програма передбачає грант 15% суми позики, а для клієнтів із правом на додаткове заохочення – до 25%; для його отримання позичальник самостійно звертається до міжнародного фінансового інституту.

Як повідомляв "Телеграф", узимку південний балкон дає з панелі потужністю 465 Вт у середньому лише 0,44 кВт·год на день. Тож перед кредитом варто оцінити не лише потужність системи, а й очікуваний виробіток у конкретному місці.