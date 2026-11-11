Як в Олешках: одразу десятки населених пунктів опинилися в критичній ситуації (карта)

Жителі регіону потребують евакуації

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Начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін заявив, що людей із 34 населених пунктів лівобережжя потрібно рятувати, як нещодавно жителів Олешок. Там немає базових послуг, ускладнене постачання їжі, а з наближенням зими умови для життя погіршуються.

Про це Прокудін заявив у подкасті "Кляті питання" "Української правди". Ще 58 населених пунктів у 20-кілометровій зоні на лівому березі він відніс до середнього рівня критичності.

Без газу, світла й надійного постачання їжі

Ситуацію у 34 населених пунктах Прокудін порівняв із гуманітарною кризою в окупованих Олешках. Серед них він назвав Рибальче, Збурівку, Нову Збурівку, Голу Пристань та інші міста й села вздовж Дніпра аж до Великої Лепетихи. За його словами, увага до порятунку їхніх мешканців потрібна вже зараз.

"Там уже проблеми з усім. Там немає газу, немає світла, проблеми з водою, з доставкою їжі, гуманітарною допомогою. Зараз, після літа, люди будуть якось виживати від городів. Далі – зима буде дуже тяжка", – сказав Прокудін.

Між селом Рибальче та Великою Лепетихою вздовж Дніпра розташовано такі населені пункти (з південного заходу на північний схід)

1. Рибальче

2. Гола Пристань

3. Велика Кардашинка

4. Олешки

5. Челбурда

6. Козачі Лагері

7. Кринки

8. Нова Каховка

9. Козацьке

10. Любимівка

11. Каховка

12. Зміївка

13. Малокаховка

14. Каїри

15. Червоний Маяк

16. Горностаївка

17. Заводівка

18. Качкарівка

19. Милове

20. Козацька Слобода

21. Велика Лепетиха

Населені пункти, які потребують допомоги, на карті Джерело: Телеграф

Що відбувалося в окупованих Олешках

Про нестачу продовольства й медичної допомоги в окупованих Росією Олешках і Голій Пристані 25 червня 2026 року повідомила Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні. Опитані нею жителі розповідали, що атаки дронів і міни перешкоджали евакуації та доставці найнеобхіднішого. Останній продуктовий магазин в Олешках припинив регулярну роботу в січні через брак товарів, і люди місяцями жили на запасах та обмежених приватних поставках.

Через небезпеку організовані евакуації провести надзвичайно складно. Частині мешканців доводилося долати великі відстані пішки, що особливо ускладнювало виїзд маломобільних людей.

Як евакуювали мешканців

Для гуманітарної місії в Олешках із 27 жовтня до ночі на 2 листопада діяв режим тиші. За цей час до міста доставили допомогу та вивезли мешканців, які хотіли виїхати. Для операції підготували 25 автобусів на 750 місць і автомобілі швидкої допомоги для маломобільних людей.

31 жовтня чотири літаки з евакуйованими жителями Олешків прибули до аеропорту Гомеля. Звідти людей автобусами повезли до українського кордону, який вони перетнули того ж дня на Чернігівщині.

Частина жителів Олешок обрала для евакуації Росію. Однак це значна менша кількість: було 17 автобусів з тими, хто обрав Україну та лише 4 з тими, хто хотів жити у РФ.

Раніше "Телеграф" розповідав історії людей, які пережили російську окупацію в Олешках.Вони мріють побачити рідне місто вільним від російських окупантів.