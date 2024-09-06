Український блогер, активіст Революції Гідності Роман Донік

Всі ті "турботливі" парламентарі та чиновники які після удару по Полтаві погнали по навчальним центрам та закладам інспекції, комісії та перевірки з вимогами "підсилити" безпеку, "збільшити" і таке інше, вже ж прийняли відповідні норми, що строки навчання подовжуються на час вимушеного простою через повітряні тривоги та загрози ракетних ударів?

Безпека та дотримання то дуже потрібно і важливо. Життєво необхідно. Але треба перш за все прораховувати наслідки і робити так, щоб підготовка і навчання людей не скоротилося в два і більше рази. Особливо це стосується імітаторів навчання, які будь-який привід використовують для того, щоб нічого не робити і мати виправдання поганої підготовки людей на БЗВП (базова військова підготовка, — ред.). Як звикли робити — стоп стрільба на цілий день, бо чиясь корова на полігоні. Або — "цього тижня не будемо стріляти, бо може загорітися", "нема сенсу займатися, бо до обіду була тривога". Це приклади з реального життя.

Просиділи в укритті тиждень сумарно — додати тиждень навчання. Бо якраз цього терміну і не вистачить людині, щоб вижити при виконанні задачі. Прості рішення на папері, зазвичай дуже погані наслідки в житті мають.

Джерело: Facebook Романа Доніка