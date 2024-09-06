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Після удару по Полтаві підсилюють безпеку у навчальних центрах ЗСУ. Це може мати погані наслідки - Роман Донік

Автор
Роман Донік
Дата публікації
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Автор
Донік наголошує, що навчання мобілізованих має бути якісним Новина оновлена 06 вересня 2024, 14:07
Донік наголошує, що навчання мобілізованих має бути якісним. Фото Колаж "Телеграфу"

Український блогер, активіст Революції Гідності Роман Донік

Всі ті "турботливі" парламентарі та чиновники які після удару по Полтаві погнали по навчальним центрам та закладам інспекції, комісії та перевірки з вимогами "підсилити" безпеку, "збільшити" і таке інше, вже ж прийняли відповідні норми, що строки навчання подовжуються на час вимушеного простою через повітряні тривоги та загрози ракетних ударів?

Безпека та дотримання то дуже потрібно і важливо. Життєво необхідно. Але треба перш за все прораховувати наслідки і робити так, щоб підготовка і навчання людей не скоротилося в два і більше рази. Особливо це стосується імітаторів навчання, які будь-який привід використовують для того, щоб нічого не робити і мати виправдання поганої підготовки людей на БЗВП (базова військова підготовка, — ред.). Як звикли робити — стоп стрільба на цілий день, бо чиясь корова на полігоні. Або — "цього тижня не будемо стріляти, бо може загорітися", "нема сенсу займатися, бо до обіду була тривога". Це приклади з реального життя.

Просиділи в укритті тиждень сумарно — додати тиждень навчання. Бо якраз цього терміну і не вистачить людині, щоб вижити при виконанні задачі. Прості рішення на папері, зазвичай дуже погані наслідки в житті мають.

Джерело: Facebook Романа Доніка

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Теги:
#Полтава #Війна #Роман Доник