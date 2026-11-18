Для підстилки підходять доступні матеріали, але не всі однаково ефективні

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Узимку в курнику не можна затягувати із заміною підстилки: коли вона збивається й сиріє, кури починають мерзнути та хворіти. Важливо стежити за її станом і вчасно оновлювати матеріал, який вкриває підлогу.

Про підготовку курника до зими "Телеграфу" розповів власник мінібізнесу з вирощування бройлерів Анатолій Сергійович. Він наголосив, що для здоров’я птиці в холодний період важливо утеплити й підлогу, і стіни приміщення.

Більше подробиць у матеріалі: "Курки мерзнуть і хворіють: якої помилки не можна припускатися власникам курника взимку".

Для підстилки можна використати солому, що залишилася після збирання пшениці, однак вона погано утримує вологу та швидко збивається. Ефективнішим варіантом Анатолій Сергійович називає тирсу, яку радить періодично оновлювати. Кукурудза також підходить для утеплення, але тільки після переробки – дроблення.

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Солома швидко збивається, тому власник господарства віддає перевагу тирсі Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

У приміщенні власник господарства радить відвести окрему ділянку із золою. Такі купання допомагають курям позбуватися паразитів.

"Кури туди заходять, купаються, це корисно для їхнього здоров’я", – пояснив власник мінібізнесу з вирощування бройлерів Анатолій Сергійович.

Раніше "Телеграф" розповідав, як облаштувати курник перед зимою, щоб морози та відключення світла не зашкодили птиці.