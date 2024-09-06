Украинский блоггер, активист Революции Достоинства Роман Доник об опасностях сокращения времени обучения будущих бойцов:

Все те "заботливые" парламентарии и чиновники после удара по Полтаве погнали по учебным центрам и заведениям инспекции, комиссии и проверки с требованиями "усилить" безопасность, "увеличить" и так далее, уже приняли соответствующие нормы, что сроки обучения продлеваются на время вынужденного простоя из-за воздушных тревог и угроз ракетных ударов?

Безопасность и соблюдение очень нужно и важно. Жизненно нужно. Но надо прежде всего просчитывать последствия и делать так, чтобы подготовка и обучение людей не сократилось в два и более раза. Особенно это касается имитаторов обучения, которые любой повод используют для того, чтобы ничего не делать и иметь оправдание плохой подготовки людей на БЗВП (базовая военная подготовка — ред.). Как привыкли делать — стоп стрельба на целый день, потому что чья-то корова на полигоне. Или — "на этой неделе не будем стрелять, потому что может загореться", "нет смысла заниматься, потому что до обеда была тревога". Это примеры из реальной жизни.

Просидели в укрытии неделю суммарно – добавить неделю обучения. Потому что как раз этого срока и не хватит человеку, чтобы выжить при выполнении задачи. Простые решения на бумаге обычно очень плохие последствия в жизни имеют.

Источник: Facebook Романа Доника