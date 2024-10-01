З жовтня українські біженці у Польщі зможуть отримати нові виплати: прийом заявок стартував

Держава готова підтримувати батьків із дітьми

З 1 жовтня у Польщі стартував прийом заявок на отримання коштів у рамках державної програми "Aktywny rodzic". Українці, які проживають на території країни з дітьми, також мають право на один із видів цієї допомоги.

Однак, для отримання коштів необхідно виконати кілька вимог. Відповідну інформацію розміщено на порталі in Poland.

Батьки дітей віком від 12 до 35 місяців можуть розраховувати на допомогу від держави за програмою "Aktywny rodzic". Загалом у рамках ініціативи передбачено три види фінансової допомоги:

"Aktywni rodzice w pracy" (активні батьки на роботі)

"Аktywnie w domu" (активний батько працюючий вдома)

"Aktywnie w żłobku" (активний у дитячому садку).

Українці, які прибули до Польщі після початку війни в Україні, матимуть право саме на отримання грошових коштів у рамках програми "Aktywnie w żłobku".

Гроші з цієї ініціативи нараховуватимуться для оплати послуг з догляду за дитиною до досягнення нею 3 років. Кошти виділяються на оплату ясел, дитячих клубів, розвиваючих центрів, денної няні і так далі.

Хто з українців може розраховувати на виплати

Батьки можуть розраховувати на 1500 злотих на місяць (близько 15 тисяч гривень) на одну дитину. Діти з інвалідністю одержують від держави 1900 злотих на місяць.

Громадяни України, які прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року, можуть подати заявку на отримання цього виду допомоги за умови виконання певних вимог:

заявник та дитина повинні мати статус UKR

заявник та дитина повинні безперервно перебувати на території Польщі протягом 365 днів на момент подання заяви.

Допомога "Aktywnie w żłobku" призначатиметься незалежно від допомоги "800+".

Як подати заявку

Подати заявку на отримання грошової допомоги можна будь-яким зручним способом виключно онлайн:

платформа PUE ZUS

додаток mZUS

електронний банкінг

портал Emp@tia.

Батьки можуть отримувати щомісяця лише один вид допомоги на кожну дитину.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що з початку вересня українські діти, які отримали тимчасовий захист у Польщі, будуть зобов’язані відвідувати місцеві школи. За порушення закону щодо обов’язкового навчання біженців планують позбавляти грошових виплат.