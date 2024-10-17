Військовий оглядач і блогер спростував пропагандистську інформацію про значні втрати Україною танків Leopard 2

Україна втратила 40 танків Leopard 2!

Російськими пропагандистськими майданчиками мчить сенсаційна новина — Україна втратила за час війни 40 танків Leopard 2! При цьому інформацію цю надали не "російські джерела", це публікація шанованого західного видання Business Insider.

На жаль, цю новину в наш інформаційний простір стали тягнути і наші журналісти, не спромігшись детально розібратися, а банально процитувавши те, що написали високопрофесійні аналітики Business Insider, які мало чим відрізняються від наших клавіатурних мавпочок.

Отже. За верифікованими втратами Leopard 2. Почну з матчасті.

Коли ми говоримо про втрати техніки, то всі повинні розуміти, що ці втрати мають кілька категорій:

знищений, тобто відновленню не підлягає;

пошкоджений, тобто, отримав пошкодження, що не дає танку виконувати завдання, внаслідок чого відправлений на ремонт;

пошкоджений-кинутий, тобто, танк отримав пошкодження, які дають можливість його відновити, але він знаходиться на ділянці БД звідки евакуація на ремонт неможливо і він був кинутий. Найчастіше саме така техніка стає трофейною.

Тепер за фактами. Не голослівно. Наприклад, використовуючи інформацію моніторингової групи Oryx.

За час застосування Leopard 2 зафіксовано даною моніторинговою групою втрата 41 ОБТ, з яких:

знищено – 19 од.;

ушкоджено – 9 од.;

ушкоджено та кинуто – 13 од.

Тобто, якщо ми говоримо про втрату, то маємо на увазі категорії, з яких неповоротних втрат виходить менш як 50%. Це обумовлено високим рівнем бронювання танка та високим показником виживання екіпажу. Хоча, щоправда, навіть ці танки за сучасних умов вимагають підвищення рівня захисту.

Але зараз я хотів би провести паралель із найсучаснішим російським танком на полі бою. Ні, не з Т-14 "Армата", а з Т-90.

За час повномасштабного вторгнення в Україну росія втратила 163 ОБТ Т-90:

знищено – 98 од.;

пошкоджено – 15 од.;

пошкоджено та кинуто – 29 од.;

21 танк був затрофеєний абсолютно боєздатним.

Співвідношення знищених танків до пошкоджених, 2,2 до 1. Думаю, саме так слід було б подавати новини, з професійного погляду, але, на жаль і ах… Новинами мчить, Україна "втратила" 40 танків Leopard 2.

Тому що гарний танк. А в Україні став навіть кращим, з урахуванням запізнілого, але раціонального та зваженого посилення броні.

Джерело: допис у Telegram-каналі Олександра Коваленка