"Україна втратила 40 Леопардів"? Давайте розбиратися за фактами - Олександр Коваленко
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Військовий оглядач і блогер спростував пропагандистську інформацію про значні втрати Україною танків Leopard 2
Україна втратила 40 танків Leopard 2!
Російськими пропагандистськими майданчиками мчить сенсаційна новина — Україна втратила за час війни 40 танків Leopard 2! При цьому інформацію цю надали не "російські джерела", це публікація шанованого західного видання Business Insider.
На жаль, цю новину в наш інформаційний простір стали тягнути і наші журналісти, не спромігшись детально розібратися, а банально процитувавши те, що написали високопрофесійні аналітики Business Insider, які мало чим відрізняються від наших клавіатурних мавпочок.
Отже. За верифікованими втратами Leopard 2. Почну з матчасті.
Коли ми говоримо про втрати техніки, то всі повинні розуміти, що ці втрати мають кілька категорій:
- знищений, тобто відновленню не підлягає;
- пошкоджений, тобто, отримав пошкодження, що не дає танку виконувати завдання, внаслідок чого відправлений на ремонт;
- пошкоджений-кинутий, тобто, танк отримав пошкодження, які дають можливість його відновити, але він знаходиться на ділянці БД звідки евакуація на ремонт неможливо і він був кинутий. Найчастіше саме така техніка стає трофейною.
Тепер за фактами. Не голослівно. Наприклад, використовуючи інформацію моніторингової групи Oryx.
За час застосування Leopard 2 зафіксовано даною моніторинговою групою втрата 41 ОБТ, з яких:
- знищено – 19 од.;
- ушкоджено – 9 од.;
- ушкоджено та кинуто – 13 од.
Тобто, якщо ми говоримо про втрату, то маємо на увазі категорії, з яких неповоротних втрат виходить менш як 50%. Це обумовлено високим рівнем бронювання танка та високим показником виживання екіпажу. Хоча, щоправда, навіть ці танки за сучасних умов вимагають підвищення рівня захисту.
Але зараз я хотів би провести паралель із найсучаснішим російським танком на полі бою. Ні, не з Т-14 "Армата", а з Т-90.
За час повномасштабного вторгнення в Україну росія втратила 163 ОБТ Т-90:
- знищено – 98 од.;
- пошкоджено – 15 од.;
- пошкоджено та кинуто – 29 од.;
- 21 танк був затрофеєний абсолютно боєздатним.
Співвідношення знищених танків до пошкоджених, 2,2 до 1. Думаю, саме так слід було б подавати новини, з професійного погляду, але, на жаль і ах… Новинами мчить, Україна "втратила" 40 танків Leopard 2.
Тому що гарний танк. А в Україні став навіть кращим, з урахуванням запізнілого, але раціонального та зваженого посилення броні.
Джерело: допис у Telegram-каналі Олександра Коваленка
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