Военный обозреватель и блоггер опроверг пропагандистскую информацию о значительных потерях Украиной танков Leopard 2

Украина потеряла 40 танков Leopard 2!

По российским пропагандистским площадкам несется сенсационная новость — Украина потеряла за время войны 40 танков Leopard 2! При этом информацию эту предоставили не "российские источники", это публикация уважаемого западного издания Business Insider.

К сожалению, эту новость в наше информационное пространство стали тянуть и наши журналисты, не сумев детально разобраться, а банально процитировав то, что написали высокопрофессиональные аналитики Business Insider, мало чем отличающиеся от наших клавиатурных обезьянок.

Итак. По верифицированным потерям Leopard 2. Начну с матчасти.

Когда мы говорим о потерях техники, все должны понимать, что эти потери имеют несколько категорий:

уничтожен, то есть восстановлению не подлежит;

повреждённый, то есть, получил повреждение не дающее танку выполнять задачи, в следствие чего отправлен на ремонт;

повреждённый-брошенный, то есть, танк получил повреждения, которые дают возможность его восстановить, но находится он на участке БД откуда эвакуация на ремонт невозможно и он был брошен. Чаще всего именно такая техника и становится трофейной.

Теперь по фактам. Не голословно. К примеру, используя информацию мониторинговой группы Oryx.

За время применения Leopard 2 зафиксировано данной мониторинговой группой потеря 41 ОБТ из которых:

уничтожено – 19 ед.;

повреждено – 9 ед.;

повреждено и брошено – 13 ед.

То есть, если мы говорим о потере, то подразумеваем категории, из которых, невозвратных потерь выходит менее 50%. Это обусловлено высоким уровнем бронирования танка и высоким показателем выживаемости экипажа. Хотя, правда, даже эти танки в современных условиях требуют повышению уровня защиты.

Но, сейчас я бы хотел провести параллель с самым современным российским танком на поле боя. Нет, не с Т-14 "Армата", а с Т-90.

За время полномасштабного вторжения в Украину россия потеряла 163 ОБТ Т-90:

уничтожено – 98 ед.;

повреждено – 15 ед.;

повреждено и брошено – 29 ед;

21 танк был затрофеен совершенно боеспособным.

Соотношение уничтоженных танков к повреждённым, 2,2 к 1. Думаю, именно так следовало бы подавать новости, с профессиональной точки зрения, но, увы и ах… По новостям несётся, Украина "потеряла" 40 танков Leopard 2.

Хороший танк потому что. А в Украине стал даже лучше, с учётом запоздалого, но рационального и взвешенного усиления брони.

Источник: сообщение в Telegram-канале Александра Коваленко