"Украина потеряла 40 Леопардов"? Давайте разбираться по фактам - Александр Коваленко
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Военный обозреватель и блоггер опроверг пропагандистскую информацию о значительных потерях Украиной танков Leopard 2
Украина потеряла 40 танков Leopard 2!
По российским пропагандистским площадкам несется сенсационная новость — Украина потеряла за время войны 40 танков Leopard 2! При этом информацию эту предоставили не "российские источники", это публикация уважаемого западного издания Business Insider.
К сожалению, эту новость в наше информационное пространство стали тянуть и наши журналисты, не сумев детально разобраться, а банально процитировав то, что написали высокопрофессиональные аналитики Business Insider, мало чем отличающиеся от наших клавиатурных обезьянок.
Итак. По верифицированным потерям Leopard 2. Начну с матчасти.
Когда мы говорим о потерях техники, все должны понимать, что эти потери имеют несколько категорий:
- уничтожен, то есть восстановлению не подлежит;
- повреждённый, то есть, получил повреждение не дающее танку выполнять задачи, в следствие чего отправлен на ремонт;
- повреждённый-брошенный, то есть, танк получил повреждения, которые дают возможность его восстановить, но находится он на участке БД откуда эвакуация на ремонт невозможно и он был брошен. Чаще всего именно такая техника и становится трофейной.
Теперь по фактам. Не голословно. К примеру, используя информацию мониторинговой группы Oryx.
За время применения Leopard 2 зафиксировано данной мониторинговой группой потеря 41 ОБТ из которых:
- уничтожено – 19 ед.;
- повреждено – 9 ед.;
- повреждено и брошено – 13 ед.
То есть, если мы говорим о потере, то подразумеваем категории, из которых, невозвратных потерь выходит менее 50%. Это обусловлено высоким уровнем бронирования танка и высоким показателем выживаемости экипажа. Хотя, правда, даже эти танки в современных условиях требуют повышению уровня защиты.
Но, сейчас я бы хотел провести параллель с самым современным российским танком на поле боя. Нет, не с Т-14 "Армата", а с Т-90.
За время полномасштабного вторжения в Украину россия потеряла 163 ОБТ Т-90:
- уничтожено – 98 ед.;
- повреждено – 15 ед.;
- повреждено и брошено – 29 ед;
- 21 танк был затрофеен совершенно боеспособным.
Соотношение уничтоженных танков к повреждённым, 2,2 к 1. Думаю, именно так следовало бы подавать новости, с профессиональной точки зрения, но, увы и ах… По новостям несётся, Украина "потеряла" 40 танков Leopard 2.
Хороший танк потому что. А в Украине стал даже лучше, с учётом запоздалого, но рационального и взвешенного усиления брони.
Источник: сообщение в Telegram-канале Александра Коваленко
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