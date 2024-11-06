У МЗС Росії жорстко відреагували на перемогу Трампа і торкнулися війни в Україні

У Росії побачили "розкол" в американському суспільстві

У Міністерстві закордонних справ Росії відреагували на перемогу Дональда Трампа на виборах у США. Там пообіцяли працювати з новою Адміністрацією "жорстко" відстоюючи свої інтереси.

Про це йдеться у Telegram-каналі МЗС РФ. У Кремлі кажуть, що повернення Трампа до Білого дому нібито говорить про невдоволення американців як результатами правління адміністрації Дж.Байдена, так і передвиборчою програмою демократичної партії.

Там також заявили, що Трамп переміг незважаючи на "пропагандистську кампанію", розв’язану проти нього демократами, проте це "не скасовує глибокого громадянського розколу в США". Водночас Москва заявляє, що "не має ілюзій" щодо обраного американського президента, який у Росії добре відомий, і нового складу Конгресу, де республіканці, за попередніми даними, беруть гору.

"Правляча в США політична еліта, незалежно від партійної приналежності, дотримується антиросійських установок і лінії на "стримування Москви". Ця лінія не схильна до коливань внутрішньополітичного барометра в США, чи йдеться про "Америку передусім" у трактуванні Д.Трампа та його прихильників або про "світопорядок, заснований на правилах", на чому "зациклені" демократи", — йдеться у повідомленні.

У МЗС РФ резюмували, що Росія працюватиме з новою адміністрацією "жорстко відстоюючи російські національні інтереси" і досягаючи "всіх поставлених цілей" у війні проти України.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на тлі перемоги Трампа лідери ЄС їдуть до Орбану.