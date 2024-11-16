Инвестиционный банкир и финансовый эксперт Сергей Фурса об остановке экспорта российского газа в Австрию:

Путин готовится отключить газ Австрии

Все как в анекдоте;

– гусары, давайте выкупаем коня в шампанском.

- денег нет.

-хорошо, тогда давайте кота пивом обольем…

Еще совсем недавно вся Европа должна была замерзнуть, британцы должны были есть хомячков, а Газпром только выигрывать от этого. Такие ролики снимали. На Оскар прям.

Не вышло. Сначала Украина, а затем и ЕС научились жить и не покупать газ у Газпрома.

Но старая привычка у Путина осталась. Использовать газ как оружие, верить в собственное величие и получать от этого имперский оргазм.

Вот и приходится Путину теперь обливать австрийского кота пивом. Рассматривая рекордные убытки Газпрома.

Это величие России.

Источник: Facebook Сергея Фурсы