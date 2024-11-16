Путин готовится отключить газ Австрии. Все как в анекдоте - Сергей Фурса
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Инвестиционный банкир и финансовый эксперт Сергей Фурса об остановке экспорта российского газа в Австрию:
Путин готовится отключить газ Австрии
Все как в анекдоте;
– гусары, давайте выкупаем коня в шампанском.
- денег нет.
-хорошо, тогда давайте кота пивом обольем…
Еще совсем недавно вся Европа должна была замерзнуть, британцы должны были есть хомячков, а Газпром только выигрывать от этого. Такие ролики снимали. На Оскар прям.
Не вышло. Сначала Украина, а затем и ЕС научились жить и не покупать газ у Газпрома.
Но старая привычка у Путина осталась. Использовать газ как оружие, верить в собственное величие и получать от этого имперский оргазм.
Вот и приходится Путину теперь обливать австрийского кота пивом. Рассматривая рекордные убытки Газпрома.
Это величие России.
Источник: Facebook Сергея Фурсы
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