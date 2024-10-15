Європа хоче знову качати газ з Росії через Україну (карта)

Європа хоче зробити посередником Азербайджан

Угода про транзит російського газу через Україну добігає кінця 31 грудня цього року. Це змушує міністрів енергетики країн ЄС терміново шукати нові шляхи забезпечення континент газом. Ситуація ускладнюється напруженими відносинами з Росією та необхідністю підтримати Україну.

У вівторок у Люксембурзі відбулася зустріч міністрів енергетики 27 країн ЄС. Головним питанням стала готовність регіону до зими в умовах можливого припинення транзиту газу через Україну. Це змусило європейські країни шукати нові джерела постачання та призвело до зростання цін на енергоносії. Про це пише Вloomberg.

Всупереч зусиллям ЄС зменшити залежність від російських енергоресурсів, український маршрут залишається одним із двох шляхів постачання російського газу до Європи. Водночас європейські країни продовжують отримувати значні обсяги скрапленого природного газу.

Переговори щодо нової транзитної угоди тривають, але досі безрезультатно. І Київ, і Москва заявляють про готовність знайти рішення за участі Азербайджану. Однак, за словами експертів, остаточне рішення, ймовірно, буде прийняте в останній момент.

Словаччина та Австрія, основні споживачі транзитного газу, зацікавлені у збереженні українського маршруту. Розглядається варіант заміни Росії на Азербайджан як постачальника, але деталі такої угоди поки не повідомляють. Через обмежені можливості Азербайджану експорт газу до Європи може вимагати обміну з Росією, що робить угоду політично суперечливою.

Карта транзиту газу територією України

Інший варіант передбачає, що азербайджанська компанія SOCAR візьме на себе роль "Газпрому" у продажу газу до Європи або сприятиме транзиту через Україну. Для ефективної роботи української газотранспортної системи необхідно забезпечити обсяг транзиту близько 10-11 мільярдів кубічних метрів на рік.

Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської комісії, наголосила, що рішення щодо газопроводу є відповідальністю України. Водночас Єврокомісія, яка раніше сприяла укладанню угод між Україною та Росією, цього разу не бере участі в переговорах.

Європейська комісія неодноразово заявляла, що Європа зможе витримати припинення транзиту російського газу через Україну без загрози для енергетичної безпеки. Сховища газу в ЄС заповнені, а обсяги транзиту через український маршрут зараз становлять менш як 5% від загальних поставок на континент.

Проте для деяких країн, зокрема Словаччини та Австрії, пошук нових джерел імпорту може призвести до зростання цін на газ.

Раніше "Телеграф" також писав, що буде з транзитом російського газу у 2025 році. Можливо, країнам Європи потрібно приготуватися.