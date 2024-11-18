Майор ЗСУ, заступник командира 3 ОШБр – про те, чому розголошення інформації про дозвіл на удари по РФ погане рішення

Одна з причин успіху будь-якої військової операції — неочікуваність для ворога. Що у нашій війні ніби принципово всі ігнорують.

Рішення про дозвіл Україні бити по території рф західною зброєю мало бути сюрпризом для противника. Але ми вже звично обговорюємо це публічно — як і контрнаступ, як і ще купу питань, яких не можна розголошувати. Завдяки цьому у ворога завжди є можливість підготуватись👌🏻

Добре, що взагалі дозволили. Погано, що пізно і з обмеженнями. Ще гірше, що всім анонсували.

Джерело: допис Жоріна у Telegram