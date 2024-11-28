"Ковідну тисячу" взяли за шаблон. Де влада знайшла гроші на "тисячу Зеленського"

Ніхто не знає, про яку загальну суму йде мова, кажуть у Мінекономіки

Програму "Зимова єПідтримка", більше відому як "тисяча Зеленського", будуть фінансувати із залишків невикористаних коштів державного бюджету невійськового призначення. На неї буде витрачено орієнтовно 6 млрд гривень.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповіла заступниця міністра економіки Надія Бігун. Вона пояснила, що за прогноз розрахунку було взято виплату "ковідної тисячі".

Більше читайте в публікації: "На виплати підуть мільярди": заступниця міністра економіки про "тисячу Зеленського", Національний кешбек і велике бажання ЄС".

— Тоді гроші отримали більш як 8 мільйонів людей. Тоді населення було більше, а зараз — менше. Зараз виходимо з цих показників і орієнтуємося, що буде та сама кількість людей, які подадуть заявку в "Дії", аби отримати виплату, — каже чиновниця.

При цьому вона зауважує, що ніхто не зможе дати достеменний прогноз, про яку загальну суму йде мова по виплатах цих тисяч гривень.

— Навіть по "Національному кешбеку" ми очікували, що ця програма буде йти швидше, що більше людей будуть купувати [українські товари] і т.д. Тож закладали на цей рік 3 млрд грн. Але обсяг виплаченого за перший місяць становив 37 млн грн для 650 тисяч українців. Іншими словами, ми навіть мільярд гривень не використаємо. У жовтні — 1,22 млн громадян отримали 119 млн грн кешбеку, — пояснює заступниця міністра економіки.

Вона погоджується: навіть якщо 10 млрд грн піде на виплату "тисячі Зеленського", це не перегріє економіку і не обтяжить державний бюджет.

— Не "перегріє" економіку, а підтримає її. Не очікуємо, що це сприятиме зростанню цін чи інфляції. Це не та сума, яка може так суттєво вплинути (на макропоказники. — Ред.). Плюс все одно орієнтація йде на широку групу товарів і не сфокусована в одну категорію. Відповідно у споживача лишається багато опцій, на які товари використати кошти Національного кешбеку і "Зимової єПідтримки", — підсумувала Надія Бігун.

Раніше "Телеграф" пояснював, чому виплата "тисячі Зеленського" — не популізм.