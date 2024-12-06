В "Укренерго" порадували графіками відключень світла на 7 грудня

Енергетики розповіли, як відключатимуть світло у суботу

У суботу, 7 грудня, в Україні знову застосовуватимуться графіки відключень світла. Але на відміну від попередніх днів, цього разу буде використовуватися одна черга відключень.

Про це повідомляє "Укренерго". Для побутових споживачів діятиме наступний графік:

09:00 – 20:00 – одна черга відключень.

Для промисловості та бізнесу графік відключень буде таким:

08:00 – 21:00 – застосування графіків обмеження потужності.

Причиною тривалого вимкнення світла є ліквідація наслідків масованого російського обстрілу критичної інфраструктури України 28 листопада. Енергетики працюють над тим, щоб відновити пошкоджене ворогом обладнання та повернути його до роботи.

Також енергетики попередили мешканців країни про те, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися. Актуальну інформацію про відключення можна дізнатися на сайті або соціальних мережах відповідних обленерго.

Українців закликали дбайливо споживати електрику після включення і не використовувати відразу кілька потужних пристроїв, на зразок пральної машинки та кондиціонера.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що ситуація зі світлом в Україні покращиться за однієї умови.