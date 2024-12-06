Україну поділять на зони: як і коли запрацюють нові графіки відключення світла - ЗМІ

До Нового року у системі відключень змін не буде

З 2025 року У Міненерго планують змінити порядок застосування графіків стабілізаційних відключень світла. Всі області можуть поділити на декілька зон.

Про це РБК-Україна повідомили кілька джерел в енергетичній галузі. Там зазначили, що проблеми з енергопостачанням в Україні зберігатимуться, а практика застосування відключень показала, що вони не завжди є рівномірними для українців, які проживають у різних областях.

Щоб уніфікувати систему графіків погодинного відключення (ГПВ) та зробити обмеження справедливішими, вирішили змінити інструкцію застосування графіків.

Як працюватимуть нові графіки

У кожній області встановлюються окремі графіки. Регіони отримують команду від "Укренерго" на відключення однієї чи кількох черг споживачів і вже самі вирішують, які саме черги та на який період відключати. Тому в деяких регіонах відключення можуть бути по 3-4 години, в інших — по 2, причому з різною частотою. І зараз Міненерго якраз хоче упорядкувати систему відключень, щоб уніфікувати графіки за кожною чергою.

По всій країні запроваджувати однакові графіки не можна — це може призвести до серйозних перепадів в енергосистемі. Тому є варіант об'єднання графіків деяких областей у кілька, можливо, у три зони з відносно рівним обсягом споживання, і в кожній з них застосовувати однакові графіки відключення.

Наприклад, до однієї зони може увійти Одеська, Черкаська, Львівська та ще кілька областей, відібраних у шаховому порядку – щоб не створювати великих суцільних територій із одночасною відсутністю світла. І тоді відключення там будуть за певними чергами у однаковий час. Тобто, якщо третя черга відключатиметься на 4 години у певний період, то це відбуватиметься по всій зоні. Така сама система буде за іншими зонами.

Але це лише один із варіантів. Є інша пропозиція для встановлення більш гнучкого та справедливого механізму вимкнень. Бувають випадки, коли запровадження однієї черги для всіх регіонів недостатньо, а двох – багато. Для таких ситуацій пропонується запровадити дві підчерги та відключати, грубо кажучи, не по одній, а по півтори черги залежно від ситуації.

Коли запровадять

Поки що нова методика підходу до відключень перебуває у процесі формування, але запровадити її хочуть уже з січня 2025 року. До Нового року у системі відключень змін не буде. При цьому чекати на суттєве поліпшення ситуації з обмеженнями енергопостачання особливих підстав немає. Запуск дев'ятого блоку АЕС, звичайно, додасть генерації, але зниження температури збільшить споживання. До того ж імпорт електроенергії, попри те, що допустимі потужності були збільшені до 2,1 ГВт, залишається на досить низькому рівні.

Раніше "Телеграф" писав, коли і на скільки вимикатимуть світло взимку в Україні.