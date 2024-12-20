У центрі Києва здають "радянську" квартиру за захмарні гроші: що пропонують (фото)

Зате завжди є світло!

У центрі Києва здають квартиру з радянським ремонтом за шалені гроші. Житло площею 67 квадратних метрів розташоване на восьмому поверсі багатоповерхівки. Орендувати його можна за 18 тисяч гривень на місяць.

Комісії рієлтору платити не доведеться, оскільки власник здає помешкання самостійно. Про це йдеться в оголошенні на сайті "Оренда Київ".

Найбільшою перевагою цієї квартири, мабуть, є те, що у ній завжди є електроенергія (принаймні, так вказано в оголошені). Але є і обмеження — власник забороняє проживання з тваринами.

Квартира зберегла автентичний вигляд радянських часів. На фото видно, що в кімнаті є ліжко, старе крісло та шафа. Підлога повністю вкрита килимами. У ванній кімнаті та туалеті залишився ремонт минулої епохи. Кухня хоч і з меблями, та ремонт теж іще радянських часів.

Оголошення вже зібрало майже пів тисячі коментарів. Переважна більшість дописів — це жарти стосовно стану, заборони проживання з тваринами та ціни. Крім того, користувачі активно порівнюють ціни на оренду в інших містах України. За такі ж гроші у Дніпрі пропонують квартири з євроремонтом, а в Полтаві – помешкання з усією побутовою технікою та навіть послугами щотижневого прибирання.

Ось кілька найцікавіших коментарів:

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у Києві лакшері-квартиру здають за десятки тисяч доларів на місяць. Житло здається на Печерську в клубному будинку.