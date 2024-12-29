Волонтерка і керівниця проекту Victory Drones розповіла, до чого слід готуватися

Виглядає так, що в світі починається епоха серйозних потрясінь.

Наша війна стала інтро до цього процесу. Економічні, інформаційні, агентурні, технологічні, а також класичні війни.

Видимі і приховані, в різних ступенях інтенсивності, в різних доменах, між окремими суб'єктами і коаліціями. На землі, на воді, на різних континентах і в космосі. Роботами і людьми.

Віртуально і в реальності.

Відносний спокій після Другої Світової в минулому. Починається час війн для встановлення нового світового порядку.

Що робити? Правило незмінне, готуватись.

Чим більше ви і ваші близькі знаєте і вмієте — тим вищі шанси встояти. Як мінімум такмед, базові технології, іноземні мови.

Чим більше будуть забезпечені наші люди на фронті — тим вища ймовірність, що залишаться живими.

А значить ті хто в тилу, мають бути максимально зацікавлені їх забезпечити, якщо не хочуть воювати особисто.

Планета поступово влітає в зону масштабної геополітичної турбулентності, пристебніть, будь ласка, паски безпеки.

Джерело: пост Марії Берлінської в Facebook.