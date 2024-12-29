В світі починається епоха серйозних потрясінь - Марія Берлінська
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Волонтерка і керівниця проекту Victory Drones розповіла, до чого слід готуватися
Виглядає так, що в світі починається епоха серйозних потрясінь.
Наша війна стала інтро до цього процесу. Економічні, інформаційні, агентурні, технологічні, а також класичні війни.
Видимі і приховані, в різних ступенях інтенсивності, в різних доменах, між окремими суб'єктами і коаліціями. На землі, на воді, на різних континентах і в космосі. Роботами і людьми.
Віртуально і в реальності.
Відносний спокій після Другої Світової в минулому. Починається час війн для встановлення нового світового порядку.
Що робити? Правило незмінне, готуватись.
Чим більше ви і ваші близькі знаєте і вмієте — тим вищі шанси встояти. Як мінімум такмед, базові технології, іноземні мови.
Чим більше будуть забезпечені наші люди на фронті — тим вища ймовірність, що залишаться живими.
А значить ті хто в тилу, мають бути максимально зацікавлені їх забезпечити, якщо не хочуть воювати особисто.
Планета поступово влітає в зону масштабної геополітичної турбулентності, пристебніть, будь ласка, паски безпеки.
Джерело: пост Марії Берлінської в Facebook.
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