В мире начинается эпоха серьезных потрясений - Мария Берлинская
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Волонтер и руководительница проекта Victory Drones рассказала, к чему следует готовиться
Выглядит так, что в мире начинается эпоха серьезных потрясений.
Наша война стала интро в этот процесс. Экономические, информационные, агентурные, технологические и классические войны.
Видимые и скрытые, в разных степенях интенсивности, в разных доменах, между отдельными субъектами и коалициями. На земле, на воде, на разных континентах и в космосе. Работами и людьми.
Виртуально и в действительности.
Относительное затишье после Второй Мировой в прошлом. Начинается время войн для установления нового мирового порядка.
Что делать? Правило неизменно, готовиться.
Чем больше вы и ваши близкие знаете и умеете – тем выше шансы устоять. Как минимум такмед, базовые технологии, иностранные языки.
Чем больше будут обеспечены наши люди на фронте — тем выше вероятность, что останутся в живых.
А значит те, кто в тылу, должны быть максимально заинтересованы их обеспечить, если не хотят воевать лично.
Планета постепенно влетает в зону масштабной геополитической турбулентности, пристегните, пожалуйста, ремни безопасности.
Источник: пост Марии Берлинской в Facebook.
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