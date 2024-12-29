Волонтер и руководительница проекта Victory Drones рассказала, к чему следует готовиться

Выглядит так, что в мире начинается эпоха серьезных потрясений.

Наша война стала интро в этот процесс. Экономические, информационные, агентурные, технологические и классические войны.

Видимые и скрытые, в разных степенях интенсивности, в разных доменах, между отдельными субъектами и коалициями. На земле, на воде, на разных континентах и в космосе. Работами и людьми.

Виртуально и в действительности.

Относительное затишье после Второй Мировой в прошлом. Начинается время войн для установления нового мирового порядка.

Что делать? Правило неизменно, готовиться.

Чем больше вы и ваши близкие знаете и умеете – тем выше шансы устоять. Как минимум такмед, базовые технологии, иностранные языки.

Чем больше будут обеспечены наши люди на фронте — тем выше вероятность, что останутся в живых.

А значит те, кто в тылу, должны быть максимально заинтересованы их обеспечить, если не хотят воевать лично.

Планета постепенно влетает в зону масштабной геополитической турбулентности, пристегните, пожалуйста, ремни безопасности.

Источник: пост Марии Берлинской в Facebook.