"Служити будуть всі". Волонтерка Берлінська викликала резонанс новою заявою

Запит на справедливість і розкол у суспільстві використовують російські спецслужби

Волонтерка Марія Берлінська заявила, що українське суспільство переживає гострий запит на справедливість, особливо під час війни. Вихід з цього вона бачить у доволі простому рішенні: служити мають всі.

У своєму дописі на Facebook Берлінська зазначила, що справедливість може бути відновлена лише за умови рівномірного розподілу тягаря війни серед усіх громадян, незалежно від їхнього статусу чи посад.

"Депутати, судді, прокурори, чиновники, мсеківці, мери, олігархи, їхні родичі і друзі. Бізнес-партнери, міністри, бандити, контрабандисти, рок-зірки, актори, директори підприємств і дипломати. Байдуже. Всі. Всі мають пройти війну, не в тилу, а безпосередньо фронт. Всі, по черзі, з ротаціями як мінімум один рік мають відчути, що таке війна", — написала волонтерка.

Також Берлінська зауважила, що саме цей запит на справедливість і розкол у суспільстві використовують російські спецслужби для своїх інформаційних операцій.

"Російські спецслужби бачать наші розколи, і б'ють своїми ІПСО саме туди де боляче, щоб розколоти ще більше. Стратегія зрозуміла, я б на їх місці робила так само. Знаходь те, що роз'єднує, щоб вони не відчували себе один народом. Щоб ділились на багатих і бідних, виїзних і невиїзних, заброньованих і зобов'язаних, знедолених і при посадах, гаруючих нон-стоп на перемогу — і тих що вічно за спинами, по найдорожчих ресторанах", — написала Берлінська.

"Віра найсильніша зброя. Потрібно відновити довіру в нашому племені, довіру через справедливість. Служити будуть всі", — додала вона.

Проте допис Берлінської викликав вельми неоднозначну реакцію українців коментарях. Частина підтримує ідею Берлінської, вважаючи її справедливою та необхідною для зміцнення суспільної єдності. Інші ж висловлюють сумніви щодо можливості реалізації такого підходу, називаючи його утопічним.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Раді розповіли, в якому випадку мобілізують ще 500 тис. чоловіків. При цьому зауважили, що необхідно звертати увагу і на вік мобілізованих, і на їхній стан здоров’я.