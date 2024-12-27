Чи закінчиться війна у 2025 році. Генерал дав прогноз та назвав основні сценарії

Це залежить від кількох факторів

Шанс, що війна Росії проти України закінчиться у 2025-у році, є. Існує три сценарії закінчення війни — оптимістичний, песимістичний та реалістичний.

Про це розповів ексзаступник начальника Генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Ігор Романенко в інтерв'ю OBOZ.UA. Він описав кожен з цих варіантів.

"Вірогідність того, що війна закінчиться 2025 року, справді є. Найімовірніше, це той самий реалістичний варіант, який перебуває десь посередині між оптимістичним та песимістичним", — зазначив він.

Найбільш песимістичний сценарій, за словами генерала, це якщо Сполучені Штати припинять допомогу Україні, а Росія продовжить наступати. Це може змусити Україну йти на серйозні поступки.

За оптимістичним сценарієм Україна матиме можливість не допустити реалізації планів глави Кремля Володимира Путіна щодо захоплення чотирьох областей нашої країни, які увійшли до конституції РФ. Він також передбачає призупинення бойових дій у 2025 році.

"Але загалом усі сценарії залежать від вирішення двох завдань, хоча, звичайно, є й багато інших факторів", — пояснив Романенко.

За його словами, перше завдання стосується озброєння, яке передаватимуть Україні наші партнери та яке вироблятимуться власним оборонно-промисловим комплексом. Друге — питання мобілізації, на думку генерала, необхідно буде ухвалювати важкі рішення.

"Так, залежно від того, як виконуватимуться ці завдання, ми й виходитимемо на один із цих трьох варіантів. І є реальна можливість зробити це наступного, 2025 року", — резюмував Романенко.

Як розповідав "Телеграф", глава Росії Володимир Путін відкинув мирний план, який розробляє команда новообраного президента США Дональда Трампа. Він передбачає відтермінування членства України в НАТО щонайменше на 10 років як одну з умов припинення війни.