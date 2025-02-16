Народний депутат Олексій Гончаренко оцінив становище України у контексті зміни влади у США

Я не скажу, що все пропало. Глобально у нас є наша армія і наша воля до спротиву. Це насправді дуже багато.

Європа після виступу Венса мобілізувалась. І якщо буде вивід американських військ, то думаю, мобілізується ще більше.

В головах нинішніх керівників ЄС — Україна частина ЄС. І це дуже гарні новини. (Бо могло бути, як з НАТО).

Якщо американці вийдуть з Європи, то, по суті, єдиною армією на континенті, яка не російська, буде українська.

Адміністрація Трампа не "зливає" Україну, але діє в своїх інтересах і готується до протистояння з Китаєм. Тут наша проблема в тому, що ми абсолютно залежні від США і від їх політичної волі.

Наше завдання: зберегти армію, вступити в ЄС, створити оборонні альянси і бути готовими до війни.

Наступні 10-15 років будуть складними.

Джерело: пост Гончаренка в Telegram.