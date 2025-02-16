Следующие 10-15 лет будут сложными - Алексей Гончаренко
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Народный депутат Алексей Гончаренко оценил положение Украины в контексте смены власти в США
Я не скажу, что все пропало. Глобально у нас есть наша армия и наша воля к сопротивлению. Это действительно очень много.
Европа после выступления Вэнса мобилизовалась. И если будет вывод американских войск, то, думаю, мобилизуется еще больше.
В головах нынешних руководителей ЕС – Украина часть ЕС. И это очень хорошие новости. (Ибо могло быть, как с НАТО).
Если американцы выйдут из Европы, то, по сути, единственной армией на континенте, которая не российская, будет украинская.
Администрация Трампа не "сливает" Украину, но действует в своих интересах и готовится к противостоянию с Китаем. Здесь наша проблема в том, что мы абсолютно зависимы от США и их политической воли.
Наша задача – сохранить армию, вступить в ЕС, создать оборонительные альянсы и быть готовыми к войне.
Следующие 10-15 лет будут сложными.
Источник: пост Гончаренко в Telegram.
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