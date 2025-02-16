Народный депутат Алексей Гончаренко оценил положение Украины в контексте смены власти в США

Я не скажу, что все пропало. Глобально у нас есть наша армия и наша воля к сопротивлению. Это действительно очень много.

Европа после выступления Вэнса мобилизовалась. И если будет вывод американских войск, то, думаю, мобилизуется еще больше.

В головах нынешних руководителей ЕС – Украина часть ЕС. И это очень хорошие новости. (Ибо могло быть, как с НАТО).

Если американцы выйдут из Европы, то, по сути, единственной армией на континенте, которая не российская, будет украинская.

Администрация Трампа не "сливает" Украину, но действует в своих интересах и готовится к противостоянию с Китаем. Здесь наша проблема в том, что мы абсолютно зависимы от США и их политической воли.

Наша задача – сохранить армию, вступить в ЕС, создать оборонительные альянсы и быть готовыми к войне.

Следующие 10-15 лет будут сложными.

Источник: пост Гончаренко в Telegram.