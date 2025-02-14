Венс поставив всі крапки над "і", чи введуть США війська в Україну

Слова американського чиновника були трактовані некоректно

Віцепрезидент США Джей Ді Венс спростував публікацію The Wall Street Journal, у якій із посиланням на нього йшлося про можливість введення американських військ в Україну. Раніше стало відомо, що Америка нібито готова до цього, якщо президент Росії Володимир Путін не погодиться на мирну угоду.

Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Х. Політик прокоментував пост користувача, який розкритикував статтю видання.

"Як ми завжди говорили: американські військові не повинні перебувати в зонах конфліктів, якщо цього не вимагають наші інтереси та безпека. А ця війна – тільки між Росією та Україною", – написав Венс.

"Той факт, що WSJ перекрутив мої слова так, як вони це зробили для цієї історії, є абсурдним, але не дивним, враховуючи, що вони витратили роки, наполягаючи на тому, щоб більше американських синів і дочок у формі без потреби було відправлено за кордон", — додав він.

Напередодні американське видання The Wall Street Journal опублікувало матеріал, у якому стверджувалося, що Вашингтон готовий застосувати жорсткі заходи проти Москви – від санкцій до можливого розгортання американських військ в Україні. Заяву нібито зробив саме віцепрезидент Венс у контексті переговорів США з Росією щодо завершення війни.

Ця публікація з’явилася після того, як президент Дональд Трамп анонсував початок мирних переговорів із Володимиром Путіним. За даними WSJ, адміністрація Трампа розглядала введення військ як крайній важіль тиску на Кремль, якщо Москва не виявить готовності укласти угоду, яка гарантуватиме незалежність України.

Попри те, що Венс спростував можливість участі американських військових у війні, позиція інших представників адміністрації Трампа залишається неоднозначною. Наприклад, міністр оборони США Піт Хегсет ще напередодні чітко виключив відряджання американських військ до України, а також заявив, що повернення до кордонів 2014 року малоймовірне.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що Джей Ді Венс порівняв німецьку демократію з владою диктаторів, що дуже обурило німецького міністра. Венс заявив, що в Німеччині нібито переслідують людей за їхні дописи проти фемінізму.