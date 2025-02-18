"Українців не покинуть": конгресмен-республіканець про план США, реалізм Трампа і ленд-ліз

Вілсон називає президента США "рейганістом"

Конгресмен-республіканець від Південної Дакоти Джо Вілсон — друг України і той, хто вірить, що у президента Дональда Трампа вийде закінчити війну.

Аби посприяти "миру через силу", Вілсон цього місяця вніс на розгляд Палати представників США проєкт закону щодо забезпечення Трампа повноваженнями по програмі ленд-лізу для України.

Детальніше про це та інше "Телеграф" поспілкувався з конгресменом на полях Munich Ukrainian Lunch, організованого Фондом Віктора Пінчука.

— Конгресмене, хотіла запитати про ваш законопроєкт про ленд-ліз. Розкажіть детальніше, що він передбачає.

— Ми знаємо, що спосіб справді зацікавити американську громадськість – через усвідомлення, що не все просто так "дається" безкоштовно, що за програмою ленд-лізу може бути можливість повернення коштів. І ми були успішними під час Другої світової війни.

Іронічно, але на найбільшому у світі відкритому кладовищі в Санкт-Петербурзі я побачив, що саме завдяки ленд-лізу СРСР зміг заблокувати Гітлера й не допустити взяття Ленінграда.

Це був американський ленд-ліз, що надходив через Мурманськ. І ми бачимо, що ленд-ліз може бути дуже ефективною та робочою програмою. Це допомога, яка надається негайно.

Тому я вважаю, що ленд-ліз — це дуже, дуже позитивно. Іронія в тому, що тоді ми хотіли бачити успіх СРСР у перемозі над нацистами. А зараз ми хочемо бачити успіх України у перемозі над воєнним злочинцем Путіним.

— Чи вірите ви, що президент Трамп досягне стійкого миру в Україні цього року? Адже, як сказав генерал Келлог, ваш лідер любить діяти швидко.

— Намір президента Трампа справді полягає в тому, щоб зберегти життя українців. І ми знаємо, що він намагався запобігти всьому цьому, надаючи Україні ракети ще до того, як залишив свою посаду. Він розмістив американські війська в Польщі. Люди повинні це знати. І саме Дональд Трамп зупинив "Північний потік-2". Тому він — реаліст.

Людям слід звертати увагу не лише на його слова, а й на його політику. Подивіться, чого він досяг. Протягом чотирьох років [його першого терміну] не було жодної війни у світі, тому що всі знали, що Америка має рішучість.

І тому будь-яка угода, яка буде досягнута… Мені здається, що генерал Келлог дуже чітко пояснив: вона дійсно буде на користь народу України, і це не буде зрадою. Тому що зрада просто продовжить те, що зараз є війною проти України, війною проти Грузії, війною проти Молдови. І ми знаємо, що злий намір Путіна полягає у відтворенні Радянського Союзу, який зазнав краху.

— Які ваші враження від цьогорічної Мюнхенської конференції, чи наближає вона нас до миру?

— Я натхненний, тому що, знаєте, після трьох років люди зазвичай виснажуються. Але я цього не бачу. Я бачу рішучість. І я дуже вдячний, що тут були 17 сенаторів США та 15 членів Палати представників США. Усі конгресмени, які були тут – і демократи, і республіканці – рішуче підтримують народ України. Ми також провели чудову зустріч із президентом Зеленським.

Він є натхненням для всіх нас, тим, хто прагне свободи й демократії, хто хоче мати вільні та чесні вибори. Також у нас запланована зустріч із Саломе Зурабішвілі, легітимним президентом Грузії. Крім того, проведемо зустріч із канцлером Німеччини. Німецький народ демонструє велику рішучість.

— Тож США будуть з Україною стільки, скільки потрібно? Українці не повинні боятися, що їх залишать напризволяще?

— Українців не покинуть. Це абсолютно очевидно.

І я хочу віддати належне прем’єр-міністерці Данії [Метте Фредеріксен], яка сказала: "Це не українська війна, це російська війна". І вона має рацію.

Це російська війна. Спочатку вона була спрямована проти Білорусі. І цього можна було уникнути. Мова про втручання у вибори.

Війна в Криму та на Донбасі. Не забуваймо Південну Осетію та Абхазію в Грузії. Військовий контроль у Придністров’ї. Ми знаємо, і президент Трамп знає, що війну Путіна потрібно зупинити зараз. Інакше вона пошириться далі, і буде втрачено ще більше людських життів.

Дональд Трамп – реаліст. Він — рейганіст. А це означає мир через силу.

Ми хочемо бачити сильну Європу. Було цілковите нерозуміння, коли люди вважали, що він виступає проти НАТО. Він не був проти НАТО.

Він виступав за те, щоб країни НАТО збільшили свої витрати на оборону до 2% [від ВВП], як вони і зобов’язалися. Але тепер цей показник має бути ще вищим, щоб досягти миру через силу. Тому що ми маємо справу не лише з воєнним злочинцем Путіним.

У нас ситуація, коли ми протистоїмо також муллам у Тегерані, які вторглися до Ізраїлю 7 жовтня 2023 року. І я вважаю, що у нас є чудова можливість після повалення диктатора в Сирії.

І це стало можливим завдяки народу України. Вони надихнули народ Сирії на спротив. Путін не зміг врятувати свого диктатора Асада. І тепер Сирія стане вільною країною.

Я з нетерпінням чекаю, які наслідки це матиме. Це вплине на диктатури в Африці. Це матиме дуже позитивний вплив на народ Ірану, який не хоче жити в диктатурі.

Тому Україна та українці заслуговують на величезну повагу за свою боротьбу. І ми знаємо ще одну річ. Саме українці надихнули Швецію та Фінляндію приєднатися до НАТО.

Хто б міг таке уявити? Раз за разом українці можуть пишатися тим, чого вони вже досягли і що ще досягнуть заради західної цивілізації.