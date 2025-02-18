"Подарунок для Путіна": які пункти включає мирний план Трампа, — депутат Європарламенту

Депутат вважає, що всі ці пункти – це здійснення бажань російського президента Володимира Путіна

Пропозиція президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа щодо мирного врегулювання війни Росії проти України може складатися із трьох етапів. Один із них — це вибори в Україні.

Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Х (колишній Twitter) написав депутат Європарламенту від Німеччини Сергій Лагодинський (партія "Союз 90/Зелені"), посилаючись на власні джерела. Він вважає, що всі ці пункти – це здійснення бажань російського президента Володимира Путіна.

Йдеться про наступні три етапи:

припинення вогню;

вибори в Україні;

підписання остаточної угоди.

"Це повне виконання всіх бажань Путіна. Особливо частина виборів — це подарунок Трампа Путіну. Путін ненавидить Зеленського, тому що він розбив його плани щодо підпорядкування України. І мріє отримати проросійського кандидата після виснажливої війни", — вважає євродепутат.

Він додав, що європейцям має бути зрозумілим, що вибори мають відбутися вже після фінального етапу, але не до нього.

"Також тому, що фінальна угода не може бути результатом проросійського кандидата, можливо обраного на етапі 2", — наголосив Лагодинський.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Трампа озвучили новий прогноз щодо війни в Україні. У Білому домі не відкидають, що війну можна завершити "за місяці".