"Облив брудом" Трампа: Венс емоційно відреагував на слова Зеленського

Схоже, напруга між Києвом та Вашингтоном наростає

У середу, 19 лютого, віцепрезидент США Джей Ді Венс відреагував на слова президента України Володимира Зеленського, заявивши, що "очорніння" Трампа на публіці призведе лише до зворотного ефекту.

Такі висловлювання пролунали в інтерв’ю, яке американський віцепрезидент дав Daily Mail. Видання зазначає, що це сталося за кілька годин після того, як президент Зеленський сказав, що Трамп живе у створеному Росією дезінформаційному просторі.

"Ідея про те, що Зеленський збирається змінити думку президента, очорнюючи його в ЗМІ, — всі, хто знає президента, скажуть вам, що це поганий спосіб поводження з цією адміністрацією", — сказав Венс.

Враховуючи, що Трамп виступив із власною критикою Зеленського, назвавши його "диктатором" і пригрозивши ризиками "втратити країну", Daily Mail дійшла висновку, що такі заяви знаменують собою надзвичайний розрив відносин між Вашингтоном і Києвом.

Венс заявив, що Зеленському давали "погані поради" про те, як поводитися з новою адміністрацією, і протягом останніх трьох років йому нібито говорили, що він не може зробити нічого поганого.

"Ми, звичайно, любимо український народ. Ми захоплюємося хоробрістю солдатів, але ми, звичайно, вважаємо, що ця війна має швидко закінчитися. Це політика президента Сполучених Штатів. Вона не заснована на російській дезінформації. Вона заснована на тому факті, що Дональд Трамп, я думаю, багато знає про геополітику і має дуже тверду точку зору і має тверду точку зору вже дуже довгий час", – сказав віцепрезидент.

Що сказав Зеленський

"Ми бачили цю дезінформацію. Ми розуміємо, що вона йде від Росії. У нас є докази, що ці цифри обговорюються між Америкою та Росією. На жаль, президент Трамп… живе в цьому дезінформаційному просторі", — сказав Зеленський у відповідь на твердження Трампа, що підтримка чинного президента України народом нібито становить 4%.

До того ж гарант наголосив, що він орієнтується у даних про свої рейтинги, але зазвичай ніколи їх не коментує. Цього разу Володимир Зеленський зазначив, що вранці 19 лютого було опубліковано свіже опитування КМІС, де показано його рейтинг і про 4% не йдеться.

"Сьогодні вранці вийшло опитування КМІС із 57% довіри до мене. Тому якщо хтось хоче мене поміняти прямо зараз — не вийде", — додав президент.

До цього Трамп зробив кілька заяв, зокрема про нібито низьку підтримку Володимира Зеленського в Україні. Його висловлювання започаткували суперечку, яка виникла між політиками обох країн на сторінках ЗМІ та соцмереж.