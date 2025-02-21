Колишня заступниця міністра оборони України розповіла, що треба робити вже зараз

Все, що зараз відбувається, означає що Путін не може воювати як воював. Йому потрібно змінити баланс сил та розставити інші акценти у цій війні.

США фактично зламали зараз західну систему безпеки, чим дали пас Росії.

Але це не кінець, а лише початок тектонічних змін на мапі світової безпеки.

Для нас це вікно можливостей. А для Європи неминуча необхідність будувати власну архітектуру безпеки.

Європа повинна зараз швидко, протягом місяця-двох, створити бодай фундамент нової безпекової системи і публічно показати єдність та готовність себе захищати. Та продемонструвати непохитність підтримки України, а не готовність обміняти наші території на зупинку вогню.

Європа має показувати силу.

Тоді мирним шляхом почнеться перебудова системи колективної безпеки, яку дуже серйозно може зміцнити Україна і наша армія.

Якщо це не відбудеться зараз, то ризик загострення війни дуже високий і Європі все одно доведеться створювати свою систему безпеки, але це буде вже дорожче і невідомо в якому стані буде Україна.

Джерело: пост Ганни Маляр в Telegram.