Що приготувати зі шкірки червоної риби: простий рецепт

Із залишків лосося можна приготувати хрустку закуску й подати її з гуакамоле

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Шкірку, що залишилася після засолювання червоної риби, можна перетворити на чипси. Її запікають до хрусткості, охолоджують і нарізають невеликими шматочками.

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Рецепт пропонує шеф-кухар Девін Вейт із Wrench & Rodent Seabasstropub у збірнику рецептів для кижуча. За словами шеф-кухаря, цей спосіб підійде для більшості видів червоної риби.

Як підготувати шкірку до запікання

Для чипсів знадобиться шкірка без луски. Спершу почистьте рибу, потім розберіть її на філе й гострим ножем відділіть шкірку від м’якоті.

Покладіть філе шкіркою донизу й починайте зрізати її з тонкого кінця, проводячи ножем між м’якоттю та шкіркою. Спрямовуйте лезо трохи до шкірки, а її притримуйте іншою рукою. Якщо незручно, скористайтеся рушником, щоб краще вхопити шкірку.

Перед приготуванням чипсів шкірку потрібно відокремити від філе Джерело: Becky Selengut/YouTube

Як зробити чипси та соус до них

Застеліть деко фольгою та загніть її краї, щоб зібрати жир, який витоплюватиметься. Викладіть шкірку м’якоттю донизу. В оригінальному рецепті свіжу рибу злегка приправляють сіллю й перцем.

Запікайте шкірку або готуйте її під верхнім грилем 20–30 хвилин, поки вона не стане хрусткою. Обережно злийте жир і дайте шкірці охолонути до кімнатної температури. Потім наріжте її шматочками розміром із чипси.

Для гуакамоле до шкірки однієї рибини знадобляться

два середні авокадо

по одній чайній ложці солі та перцю

чверть склянки лимонного або лаймового соку

по пів склянки нарізаних помідорів і червоної цибулі

чверть склянки подрібненої кінзи

Запечену рибну шкірку подають як хрусткі чипси з гуакамоле Джерело: згенеровано ШІ, "Телеграф"

Виделкою розімніть м’якоть авокадо й змішайте з рештою складників. Щоб у соусі залишилися шматочки, перемішайте його легенько. Для одноріднішої консистенції скористайтеся блендером. Викладіть гуакамоле в центр тарілки, а навколо розкладіть чипси.

Корисні поради

Після роботи із сирою рибою мийте руки з милом щонайменше 20 секунд. Перш ніж готувати гуакамоле або викладати готову закуску, вимийте гарячою водою з мийним засобом дошку, ніж, посуд і робочу поверхню.

Не їжте рибні продукти з кислим, прогірклим чи аміачним запахом: під час нагрівання він посилюється. Від сирих або готових морепродуктів із різким рибним запахом також слід відмовитися.

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