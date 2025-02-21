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Все, что сейчас происходит, окно возможностей для Украины - Анна Маляр

Автор
Анна Маляр
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Автор
Флаги Украины, ЕС и НАТО Новость обновлена 21 февраля 2025, 15:22
Флаги Украины, ЕС и НАТО. Фото Коллаж "Телеграфа"

Бывший заместитель министра обороны Украины рассказала, что нужно делать уже сейчас

Все, что сейчас происходит, означает, что Путин не может воевать как воевал. Ему нужно изменить баланс сил и расставить другие акценты в этой войне.

США фактически сломали сейчас западную систему безопасности, чем дали пас России.

Но это не конец, а только начало тектонических изменений на карте мировой безопасности.

Для нас это окно возможностей. А для Европы неизбежна необходимость строить собственную архитектуру безопасности.

Европа должна сейчас быстро, в течение месяца-двух, создать хотя бы фундамент новой системы безопасности и публично показать единство и готовность себя защищать. Но продемонстрировать непреклонность поддержки Украины, а не готовность обменять наши территории на остановку огня.

Европа должна показать силу.

Тогда мирным путем начнется перестройка системы коллективной безопасности, которую может серьезно укрепить Украина и наша армия.

Если это не произойдет сейчас, риск обострения войны очень высок и Европе все равно придется создавать свою систему безопасности, но это будет уже дороже и неизвестно в каком состоянии будет Украина.

Источник: пост Анны Маляр в Telegram.

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Теги:
#Украина #Европа #США #Россия #Война #Анна Маляр