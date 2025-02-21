Бывший заместитель министра обороны Украины рассказала, что нужно делать уже сейчас

Все, что сейчас происходит, означает, что Путин не может воевать как воевал. Ему нужно изменить баланс сил и расставить другие акценты в этой войне.

США фактически сломали сейчас западную систему безопасности, чем дали пас России.

Но это не конец, а только начало тектонических изменений на карте мировой безопасности.

Для нас это окно возможностей. А для Европы неизбежна необходимость строить собственную архитектуру безопасности.

Европа должна сейчас быстро, в течение месяца-двух, создать хотя бы фундамент новой системы безопасности и публично показать единство и готовность себя защищать. Но продемонстрировать непреклонность поддержки Украины, а не готовность обменять наши территории на остановку огня.

Европа должна показать силу.

Тогда мирным путем начнется перестройка системы коллективной безопасности, которую может серьезно укрепить Украина и наша армия.

Если это не произойдет сейчас, риск обострения войны очень высок и Европе все равно придется создавать свою систему безопасности, но это будет уже дороже и неизвестно в каком состоянии будет Украина.

Источник: пост Анны Маляр в Telegram.