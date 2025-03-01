Шквал мемів про суперечку Зеленського та Трампа не зупинити. Згадали Януковича

Через гумор українці намагаються осмислити те, що сталося

Меми про зустріч президента України Володимира Зеленського та глави США Дональда Трампа у Білому домі, яка переросла у суперечку, продовжують ширитися мережею. Українці, попри гіркоту та обурення, здатні на гумор.

"Телеграф" зібрав у мережі найяскравіші меми. У контексті суперечки двох президентів українці згадали ще двох — президента-втікача Віктора Януковича та самопроголошеного главу Білорусі Олександра Лукашенка з його "картами".

Що сталося на переговорах Зеленського та Трампа

У п’ятницю, 28 лютого, у Вашингтоні відбулася зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Лідери обговорювали питання двосторонньої співпраці, зокрема підписання угоди про корисні копалини. Але під час зустрічі виник скандал: Зеленський посперечався з Трампом та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом. Перепалка почалась після слів Зеленського про гарантії безпеки. Але західні ЗМІ доходять висновку, що скандал навмисне спровокував Джей Ді Венс.

Після цього переговори було достроково перервано, Зеленський залишив Білий дім, а Трамп виступив з черговою порцією заяв, у яких звинуватив в інциденті Володимира Зеленського та заявив, що український президент, мовляв, не виглядає людиною, яка хотіла б припинити війну. Після сварки Зеленський дав інтерв'ю американському телеканалу Fox News, в якому відповів на закиди Трампа про небажання миру та пояснив свою позицію.