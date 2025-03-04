Трамп і Зеленський таки зустрінуться, а угода буде підписана

Давайте я скажу, що нас чекає далі (так, це мій рідкісний прогноз):

1. Угоду по мінералах підпишуть. На рівні міністрів. МАГА будуть писати, що вони прагнули!

2. Військову допомогу розблокують. Або скажуть, що взагалі НЕ БУЛО НІЧОГО, ТО ВИ ВСЕ ПЕРЕПЛУТАЛИ. Ну або ЦЕ БУЛО ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Ми хотіли вас взяти на понт — ви не повелися, підкреслять в Білому дурдомі.

3. Трамп і Зеленський зустрінуться десь на нейтральному майданчику. В Римі чи в Лондоні, наприклад.

4. Потім ми зайдемо на новий тижневий чи місячний цикл трампівського божевілля. Така вже він людина.

Чи будуть мир і перемовини? Шановні хлопці і дівчата, мир і перемовини (з якимись реальними умовами завершення війни, які теоретично може приняти Україна) існують поки тільки у голові Трампа і ваших мріях.

Ці мрії поки не мають причин вважатися чимось реалістичним.

Я тут з Роман Шрайк погоджуюсь — може на літо-осінь якісь перемовини будуть реалістичними. Але не через геніальність Трампа (він ідіот, це ж очевидно), а бо Путін матиме все більше накопичених проблем.

Джерело — Facebook Yury Bogdanov.