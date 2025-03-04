Трамп и Зеленский таки встретятся, а соглашение будет подписано

Давайте я скажу, что нас ждет дальше (да, это мой редкий прогноз):

1. Соглашение по минералам подпишут. На уровне министров. МАГА будут писать, что они стремились!

2. Военную помощь разблокируют. Или скажут, что вообще НЕ БЫЛО НИЧЕГО, ТО ВСЕ ВСЕ ПЕРЕПУТАЛИ. Ну или ЭТО БЫЛО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Мы хотели вас взять на понт — вы не повели себя, подчеркнут в Белом Дурдоме.

3. Трамп и Зеленский встретятся где-нибудь на нейтральной площадке. В Риме или Лондоне, например.

4. Затем мы зайдем на новый недельный или лунный цикл трамповского безумия. Таков уж он человек.

Будут ли мир и переговоры? Дорогие ребята, мир и переговоры (с какими-то реальными условиями завершения войны, которые теоретически может принять Украина) существуют пока только в голове Трампа и ваших мечтах.

Эти мечты пока не имеют причин считаться реалистичным.

Я здесь с Роман Шрайк соглашаюсь — может, на лето-осень какие-то переговоры будут реалистичными. Но не из-за гениальности Трампа (он идиот, это же очевидно), а потому что у Путина будет все больше накопившихся проблем.

Источник — Facebook Yury Bogdanov.