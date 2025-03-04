Більшість допомоги від США вже прийшла в Україну: що залишилося "на паузі"

Україна вже отримала переважну більшість критично важливих боєприпасів та протитанкових систем

Призупинення військової допомоги Україні з боку США переважно стосується постачання бронетехніки. Близько 90% зброї, переданої Україні в рамках минулих пакетів допомоги, вже доставлено до країни.

Про це повідомляє телеканал ABC, посилаючись на слова двох американських чиновників, знайомих із цим питанням. Зазначається, що більшість військової допомоги, що залишилася, — це бронетехніка. Причому, все обладнання раніше планувалося поставити до серпня 2025 року.

Зброя все ще йтиме зі США до України, принаймні протягом наступних кількох років через контракти, які Київ підписав із приватними американськими компаніями на нову вироблену зброю. Багато які, якщо не більшість, із цих контрактів були оплачені.

"Адміністрація Трампа все ще може спробувати зірвати ці поставки, використовуючи повноваження з надзвичайних ситуацій, але немає жодних ознак того, що вона намагається це зробити зараз", — йдеться у матеріалі.

Передісторія

Президент США Дональд Трамп після сварки з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі ухвалив рішення про зупинення військової допомоги Штатів України. Про це стало відомо 4 березня. Його рішення набуває чинності негайно і стосується зброї та боєприпасів на суму понад 1 мільярд доларів, рішення про передачу якої прийняла попередня адміністрація.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 28 лютого у Вашингтоні відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського та його американського колеги Дональда Трампа. У ході спілкування розпочалася суперечка між Зеленським, Трампом та представником його адміністрації Джей Ді Венсом. Сварка спалахнула після слів Зеленського про гарантії безпеки.

Після цього західні ЗМІ дійшли висновку, що скандал навмисне спровокував віцепрезидент США Джей Ді Венс. Ряд американських сенаторів розкритикували дії керівної верхівки Сполучених штатів. Також європейські лідери здебільшого підтримали Зеленського — вони відкрито похвалили стійкість лідера України. Крім того, у Нью-Йорку та інших містах США відбулися масові акції протесту на підтримку України та, зокрема, президента Зеленського.