Блогер, військовий журналіст та письменник вважає, що Україні треба спригувати зі збройової голки США

Зброя.

Це погана новина, навіть з урахуванням того, що це пауза, а не припинення. З іншого боку після 20 січня нам все одно ні одного пакета допомоги не зайшло.

Уряд Байдена запакував нас зброєю, якої вистачить до літа. До цього моменту треба щось вирішувати. Надіятись на те що в США до літа піднімуть голови опозиційні політики та відновлять постачання критичних боєприпасів — інфантильна позиція.

Європа шукає зараз заміну американським засобам ППО. Маємо надію що впораються.

Зі старлінків треба срочно спригувати. Вчора. Для цього все є, просто чомусь недостатньо швидко ми це робимо.

Зняття санкцій з РФ - це бажання Трампа, але Сенат та Парламент наврядчи це дозволить.

Перемови перемовинами, але треба спригувати зі збройової голки США.

Ну і непогано б навести лад з закупівлями української зброї та дронів. В цей час неефективні закупівлі набагато сильніше заставляють деградувати можливості ЗСУ, ніж в часи коли є чим перекритись.

Тому виповзаємо з помиральної ями, та працюємо далі. США союзник РФ зараз. Тому домовитись з умовною Тулсі Габарт, все одно що домовлятися з Соловйовим. Ми заважаємо їм будувати сильну Росію.

Треба заважати сильніше.

Джерело: Facebook-сторінка Serg Marco.