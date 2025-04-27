Жураліст та головний редактор сайту Цензор.нет розповів неймовірну історію з фронту

Війна створює неймовірні сюжети. Деякий час тому, два українських воїни-десантники на території РФ під час масованого російського штурму потрапили у полон до двох російських штурмовиків, які раптово застрибнули до їх позиції. Йшов щільний обстріл, і ворогу вдалось.

У маленькому укритті вони сіли учетверо, і провели разом кілька днів. Навколо постійно дрони, артилерія та міномети завдають удари. Росіяни доповіли командуванню, що взяли українців у полон, і отримали наказ — вбити полонених і просуватись вперед.

Але російські штурмовики не змогли вбити тих, хто з ними сидів поруч. Вони вирішили вивести наших бійців у полон. Але як тільки вони вийшли і почали рухатись до росіян, то російська артилерія почала по них щільний обстріл, оскільки відступати росіянам під час штурмових дій заборонено. Тоді усі четверо повернулись в укриття.

Російські командири вимагали наступати, але це було неможливо, оскільки наші дрони та артилерія працювали ефективно, і дуже скоро увесь російський штурмовий загін було ліквідовано, крім цих двох, які сиділи з нашими.

І тоді полонені українці запропонували російським штурмовикам здатися у полон, бо українські командири не розстрілюють ні своїх ні полонених, і життя буде гарантовано. І росіяни погодились — їх товариші, з якими вони йшли на штурм, на зв'язок вже вийти не могли. Сталось так, що шанс вижити їм могли надати тільки полонені українці. І тоді росіяни повернули зброю та радіостанції українським бійцям, і наші бійці зв'язались з нашим командуванням, і у зручний момент вивели російських штурмовиків до тилової позиції.

Оскільки російські штурмовики вели себе чесно, не вбили наших бійців, і оскільки вони нічого не порушували за українськими законами, здались на території РФ, і надали цінну інформацію, то до росіян наші поставились з повагою. Їх навіть не зв'язували. Я їх бачив. Тепер спокійно у свій час підуть на обмін і збережуть життя. Показувати відео з ними без їх згоди та повідомляти деталі я не буду, хоча сюжет був би просто блискучий. Сподіваюсь, колись така нагода все ж таки станеться.

А два українських героя-десантника, які отак несподівано взяли двох російських полонених, повернулись на свою позицію та продовжили виконання бойового завдання.

Вірю, що прийде час, і зможемо також записати інтерв'ю з ними.

Джерело: Facebook-сторінка Юрія Бутусова.