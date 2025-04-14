У Росії намагаються приховати правду про полонених корейців, але незграбно і запізно

Перші повідомлення про взяття солдатів КНДР у полон з'явились ще у січні 2025

Росія намагається приховати факт участі військових КНДР, видаляючи дані про полонених північнокорейських солдатів. Так, було заборонено аж 16 постів в пропагандистських медіа.

Про це повідомляють росЗМІ. Зазначається, що наказ про заборону прийняв Благовіщенський міський суд.

Згідно з документом, вказані в ньому меді, мають видалити 16 постів, в яких йшлось про солдатів КНДР. Зокрема тих, хто потрапили в полон ЗСУ. Вимогу про заборону до суду направила військова прокуратура Росії.

Заява прокуратури стосувалася як повідомлень українських телеграм-каналів (в них йшлося, що в полон потрапили солдати КНДР), так і російських провоєнних пропагандистських каналів (у них полонених називали тувінцями).

Зауважимо, що перші повідомлення про взяття в полон Силам оборони України солдатів КНДР з'явились у січні 2025 року. Фактично у мережі інформація про це поширюється вже 3 місяці, а Росія тільки зараз починає "замітали сліди".

До того ж північнокорейські солдати, яких вдалось взяти в полон, думали, що воюють із солдатами Південної Кореї. У цьому їх запевняли агенти безпеки КНДР.

Раніше "Телеграф" розповідав, що напочатку квітня ЗСУ взяли в полон переляканих китайців. Вони воювали на боці Росії.