Путін "продає" Трампу мир в Україні. Клімкін розповів, у кого козирів більше

Більшість цих домовленостей США з Росією буде непублічною

Російський лідер Володимир Путін буде "продавати" президенту США Дональду Трампу мир в Україні під непублічні умови. Йому потрібні домовленості по контролю над стратегічними озброєннями та розуміння того, хто і що буде робити в інших регіонах світу, окрім Європи.

Про це в бліц-інтерв'ю "Телеграфу" розповів колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Він пояснив, чи має Путін козирні карти для такої гри.

Більше про це читайте у публікації: "Трамп вже нікуди не поспішає: Клімкін пояснив, як США зможуть "нагнути" Кремль"

За словами дипломата, Путіну потрібні домовленості і розуміння: США будуть карати Росію за подальший рух в бік Китаю чи ні. Однак ці речі виходять за переговорні рамки по Україні.

— А в наших рамках Путін буде "хитати" історію, щоб американці намагалися нагнути нас на якісь внутрішньополітичні кроки, важливі для Путіна. Він буде продавати їх у себе як "денацифікацію", але фактично це буде означати проекцію "руського миру" на якусь частину нашої політики. Йому також критична історія з тим, які види озброєнь американці будуть постачати нам чи навпаки — заборонять поставки? Які розвідувальні дані? Яка логістика? І маса всього іншого. І як ви розумієте, більшість цих домовленостей буде непублічна, — каже ексглава МЗС.

На його думку, Путін "продає" цю історію. Але його проблема в тому, що американці сказали: припинення вогню — це класна історія, вони цього хочуть, але якщо його ціна зависока, то слід працювати на ширшу перспективу.

— А в ширшій перспективі у Путіна, як любить казати Трамп, карт менше. У американців більше важелів впливу і вони можуть їх більш гнучко і більш послідовно застосовувати, — продовжує Павло Клімкін.

Він припустив, що Трамп не проти отримати щось до літа. Але якщо й не отримає, то не буде розмазувати сльози по щоках.

— Він посміхнеться і буде грати в більш широкі ігри. Тому Венс якраз і потролив Росію цим висловлюванням: хочете далі говорити? Ну, ми ще 100 днів поговоримо. А потім економіка [РФ] ще просяде, подивимось, що буде з ціною на нафту. Тому американці, як на мене, діють достатньо грамотно. Питання лише в тому, що їхній порядок денний набагато більший за наш. І нам потрібно знайти своє місце в їхньому великому порядку денному, — підсумував Павло Клімкін.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телерафу", чому Штатам не потрібен швидкий мир в Україні.