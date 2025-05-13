"Придурки... вибачте": Путін розкритикував західних лідерів через санкції і зробив низку гострих заяв

Кремлівський глава зробив цілу низку абсурдних висловлювань про санкції, бізнес та війну

У вівторок, 23 травня, російський президент Володимир Путін взяв участь у XX з’їзді "Ділової Росії" про відеозв’язок. У ході свого виступу він зробив низку заяв, зокрема, про війну в Україні, компанії, які пішли з РФ, санкції проти Росії тощо.

"Телеграф" зібрав головні висловлювання Путіна. Наприклад, він заявив, що країни Заходу готові нібито шкодити самі собі, щоб завдати шкоди Росії. В цьому випадку йдеться про введення санкцій проти РФ.

"Вони на шкоду собі ж роблять багато речей. Здається, що того й того не робитимуть точно, тому що це їм шкодить. Але роблять же, придурки — ой, даруйте, будь ласка", — сказав глава Кремля.

Бізнес нібито хоче повернутися до Росії

Путін заявив, що нібито представники великого закордонного бізнесу приходять до нього із проханням повернутися на російський ринок.

До того ж глава Кремля заявив, що повернутися на російський ринок "тепер не просто".

"На ринок зайшов, застовпив — все. Потім не вигнати, хоч що завгодно роби — не пробитися ніяк", — сказав він.

При цьому від нього прозвучало, що йому мало одних лише вибачень від бізнесу, що пішов, який критикував РФ.

"Потрібно керуватися виключно прагматичними міркуваннями: "вигідно нам це чи ні", — висловився президент РФ.

Крім того, він заявляв, що нібито "були компанії, які не хотіли, зі сльозами йшли".

Скільки росіян "добровільно" йде на війну

Путін сказав, що нібито щомісяця у Росії приходять 50-60 тисяч людей добровольцями для участі у війні проти України.

"У нас по 50-60 тис. на місяць самі приходять, і з ваших трудових колективів у тому числі", — наголосив кремлівський голова.

Санкції проти РФ

Кремлівський глава заявив, що Росії не можна боятися нових санкцій, а треба бути до них готовими. Він додав, що висока інфляція є однією з головних проблем сучасної економіки РФ.

"РФ потрібно здійснити "м’яку посадку" в економіці: "натиснути інфляцію", але не заморозити розвиток", — заявив Путін.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Путін під час свого виступу заявив, що Росія не піде на 30-денне припинення вогню, але хоче поновити переговори у Стамбулі. Зеленський після цього сказав, що чекає на Путіна в Туреччині 15 травня на особисту зустріч.